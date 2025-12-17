Fanovi bijesni zbog poskupljenja ulaznica kultnog festivala: "Pratit ću iz pidžame"

Talijani su nezadovoljni drastičnim povećanjem cijena ulaznica za Sanremo, čiji paketi sežu gotovo 2000 eura.

Legendarni Festival di Sanremo i službeno ulazi u novo poglavlje i to s osjetno višim cijenama ulaznica. Od 2026. godine posjetitelji koji žele uživo pratiti najvažniji talijanski glazbeni događaj morat će dublje posegnuti u džep, jer su cijene ulaska u kazalište Ariston povećane za oko 20 posto.

Odluku su zajednički donijeli Grad Sanremo i talijanska nacionalna televizija RAI, a razlog je golema potražnja. Interes za ulaznice iz godine u godinu raste, a gradske službe, kako navode talijanski mediji, jedva uspijevaju odgovoriti na brojne upite, uključujući i one za emisiju "Domenica In", koja se emitira iz Aristona dan nakon finala.

Sanremo - 3 Foto: Profimedia

Najskuplja su, očekivano, mjesta u parteru. Za prve četiri večeri Festivala, od utorka do petka, cijena iznosi 240 eura po večeri. Veliko finale u subotu donosi pravi luksuz – ulaznica za parter stoji čak 875 eura. Oni koji žele kompletan paket za svih pet večeri neće ostvariti popust: cijena iznosi 1.835 eura.

Nešto povoljnija opcija ostaje galerija. Ulaznice za prve četiri večeri stoje 132 eura, dok je za finale potrebno izdvojiti 430 eura. Kompletan paket za galeriju košta 958 eura.

Objava novih cijena samo je još jedan pokazatelj koliko Sanremo i dalje ima kultni status u Italiji. Festival nije samo glazbeno natjecanje, već pravi društveni fenomen koji svake godine privlači milijune gledatelja, potiče rasprave i diktira glazbene trendove.

Već mjesecima unaprijed hoteli u gradu bilježe pojačane rezervacije, a društvene mreže i televizijski programi puni su nagađanja o izvođačima, supergostima i voditeljima. Tijekom festivalskog tjedna Sanremo se pretvara u središte talijanske zabavne industrije.

Sanremo - 2 Foto: Profimedia

No, neki od njih nisu prezadovoljni ovom odlukom.

"Za mene, može biti i prazno gledalište", "875 eura da odem pogledati ovo glazbeno smeće?" "875€ da gledam četiri lutke?", "Razumijem da pričamo o Sanremu u Aristonu, ali 875 € je (skoro) mjesečna plaća", "Gledat ću od kuće", "Zar stvarno dijeli paket košta 2000 eura?!", "Pratit ću doma u pidžami", "Pogodite tko kupuje karte po ovim cijenama! Uvijek postoje pseudo VIP-ovi i influenceri koji nisu propustili 1€", bijesni su Talijani.

Sanremo - 4 Foto: Profimedia

Iduće izdanje Sanrema održat će se od 24. do 28. veljače, a umjetnički direktor Carlo Conti nedavno je objavio kojih 30 izvođača će nastupati.

Pobjednik Sanrema 2025. odbio je ove godine ići na Eurosong. Tko je on, otkrijte OVDJE.

Hrabra manekenka Bianca Balti, koja se oporavljala od raka jajnika, bila je jedna od suvoditeljica Sanrema. Više o njezinom angažmanu pročitajte OVDJE.

