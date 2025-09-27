Iznenada preminula djevojka američkog sportaša, imala je samo 28 godina

Detalji smrti djevojke američkog golf igrača nisu poznati, a tragična vijest prvo je objavljena na društvenim mrežama.

Američki profesionalni igrač golfa Jake Knapp prolazi kroz najteže trenutke u životu – njegova djevojka Makena White preminula je u 29. godini života.

Vijest o tragediji objavio je bliski prijatelj na njezinim društvenim mrežama, a ubrzo su internet preplavile poruke oproštaja.

Sam Knapp javnosti se obratio kratkom, ali emotivnom porukom u kojoj je opisao Makeninu dobrotu i predanost, priznao vlastitu ogromnu bol i zamolio za privatnosti u ovim teškim trenucima, piše Daily Mail.

Jake Knapp Foto: Profimedia

''Makena je bila toliko pažljiva osoba, a njezina nesebičnost prema drugima nešto je što ću zauvijek cijeniti. Dijelili smo toliko nezaboravnih uspomena, a sada kada više nije s nama, to je stvarnost koju je teško prihvatiti. Imala je nevjerojatnu obitelj, divne prijatelje, a njezina vedra i otvorena energija svima će nam nedostajati. Teško je riječima opisati koliko je svima koji su poznavali Mak teško procesuirati ovu situaciju, posebno njezinoj obitelji i prijateljima, koji zaslužuju privatnost i poštovanje u ovim trenucima'', rekao je za Daily Mail.

Inače, Jake i Makena bili su u vezi oko dvije godine, a njihova je ljubavna priča postala poznata široj javnosti nakon što je Knapp 2024. godine odnio pobjedu na Mexico Openu.

Jake Knapp, Mekena White Foto: Profimedia

Ona je bila vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje je često dijelila trenutke iz svakodnevice. Njena posljednja objava nastala je 11. kolovoza te ju posvetila upravo Jakeu.

"Druga godina prvih zagrljaja i gledanja kako ostvaruješ svoje snove… Zauvijek zahvalna što sam na ovom putu s tobom… Toliko te volim, slatki dječaku, činiš da je toliko lako biti ponosna'', napisala je tada.

Uzrok smrti zasad nije objavljen.

