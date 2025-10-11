Gomila poznatih lica na špici: Evo tko je sve odlučio iskoristiti posljednje tople dane ove jeseni

Fotografi su na zagrebačkoj špici ove subote imali pune ruke posla, vidjeli smo neka redovna, ali i neka nova poznata lica.

Zagrebačka špica i ove subote bila je pozornica na otvorenom.

Sunčanom metropolom prošetala su brojna poznata lica, a koga su fotografi sve uhvatili pogledajte u nastavku.

Antonela Golobić Foto: Josip Moler / CROPIX

Izabela Vrtar Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Nevena Rendeli Vejzović Foto: Josip Moler / CROPIX

Gordan Giriček Foto: Neva Zganec/Pixsell

Damjan Rudež Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lu Jakelić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Robert Prosinečki Foto: Neva Zganec/Pixsell

Dragan Despot Foto: Neva Zganec/Pixsell

Miran Kurspahić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Miran Kurspahić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Martina Dalić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Posebnu pozornost privukla je Thompsonova nećakinja Lejdi Perković u minici.

Lejdi Perković - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lejdi Perković - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se njega? Sigurni smo da ga ne biste prepoznali na najnovijim fotkama

Osim nje svojim ekscentričnim outfitom sve je zainteresirala i srpska pjevačica Zorja. Više o njoj pročitajte OVDJE.

Zorja Foto: Josip Moler / CROPIX

Zorja Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 13 13 13 13 13

Pogledaji ovo Celebrity Važna informacija: Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša influencerica pokazala brata i sestru: ''Vidi ih kako su lijepi!''

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Predivna vijest! Rodila je naša hvaljena plesačica, otkrila je ime i spol bebe

Pogledaji ovo Celebrity Bez ijedne mane! Zbog pripijene haljine Jelene Rozge Osječani su na tren zanijemili