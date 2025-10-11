Gomila poznatih lica na špici: Evo tko je sve odlučio iskoristiti posljednje tople dane ove jeseni

Fotografi su na zagrebačkoj špici ove subote imali pune ruke posla, vidjeli smo neka redovna, ali i neka nova poznata lica.
Sunčanom metropolom prošetala su brojna poznata lica, a koga su fotografi sve uhvatili pogledajte u nastavku.
Antonela Golobić Foto: Josip Moler / CROPIX
Izabela Vrtar Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Nevena Rendeli Vejzović Foto: Josip Moler / CROPIX
Gordan Giriček Foto: Neva Zganec/Pixsell
Damjan Rudež Foto: Neva Zganec/Pixsell
Lu Jakelić Foto: Neva Zganec/Pixsell
Robert Prosinečki Foto: Neva Zganec/Pixsell
Dragan Despot Foto: Neva Zganec/Pixsell
Miran Kurspahić Foto: Neva Zganec/Pixsell
Martina Dalić Foto: Neva Zganec/Pixsell
Posebnu pozornost privukla je Thompsonova nećakinja Lejdi Perković u minici.
Lejdi Perković - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Lejdi Perković - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Osim nje svojim ekscentričnim outfitom sve je zainteresirala i srpska pjevačica Zorja. Više o njoj pročitajte OVDJE.
Zorja Foto: Josip Moler / CROPIX
Zorja Foto: Josip Moler / CROPIX
