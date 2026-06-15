Outfit Maje Šuput za novi spot iznenadio je i nju samu: ''Ako sad grom pukne...''

Maja Šuput pratiteljima je pokazala kako glamurozni stajlinzi ne nastaju bez muke, a tijekom priprema za novi projekt priznala je da je već kod prvog outfita naišla na probleme s odjećom.

Maja Šuput ponovno je nasmijala svoje pratitelje na društvenim mrežama. Popularna pjevačica objavila je video priprema za snimanje spota za novu pjesmu ''Nedovoljno lijep'', koja izlazi u srijedu, te pokazala kako nije uvijek lako odjenuti scenski outfit koji privlači pažnju.

U objavi je napisala ''Muke po oblačenju prvog stajlinga'', aludirajući na izazove koje je imala dok je ulazila u upečatljivu srebrnu kombinaciju. Na snimci se vidi kako uz pomoć Marka Grubnića priprema neobičan outfit koji uključuje metalik top i sjajne tajice povezane s čizmama.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

''Ako sad pukne grom...'' prokomentirala je Maja nakon oblačenja metalnog topa i brojnih metalnih narukvica te sve nasmijala.

Cijeli videozapis pogledajte OVDJE.

Iako je odjeća na prvi pogled privukla najviše pažnje, čini se da je najveći izazov bio upravo njezino oblačenje. Poznato je da scenski kostimi često zahtijevaju dodatne prilagodbe, a Maja je svojim pratiteljima odlučila pokazati i dio atmosfere iza kulisa.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

U pomoć je pritom uskočio Marko Grubnić, koji je Maji pomogao oko zahtjevnog stajlinga. Njihova dugogodišnja suradnja još se jednom pokazala neprocjenjivom, a cijela situacija izazvala je osmijehe među pratiteljima koji su zavirili iza kulisa priprema za novi projekt.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

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U komentarima su se odmah nizale pohvale na račun njezina izgleda, a brojni pratitelji poručili su joj da joj neobični stajling odlično pristaje.

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

Maja uskoro predstavlja novi duet, a pratitelji već nagađaju o kome je riječ. Što vi mislite, s kim je ovaj put udružila snage? Više detalja pogledajte OVDJE.

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