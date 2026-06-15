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Outfit Maje Šuput za novi spot iznenadio je i nju samu: ''Ako sad grom pukne...''

Piše K.D., Danas @ 12:46 Celebrity komentari
Maja Šuput - 3 Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput pratiteljima je pokazala kako glamurozni stajlinzi ne nastaju bez muke, a tijekom priprema za novi projekt priznala je da je već kod prvog outfita naišla na probleme s odjećom.

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