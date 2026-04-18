Lijepa glumica u 45. godini čeka treće dijete! Ljubav joj se dogodila nakon razvoda

Natalie Portman potvrdila je u jednom intervjuu kako s novim partnerom Tanguyjem Destableom čeka prvo zajedničko dijete.

Holivudska glumica i dobitnica Oscara Natalie Portman iznenadila je javnost objavom da očekuje svoje treće dijete. Sretne vijesti podijelila je u intervjuu za Harper's Bazaar, otkrivši kako je ovo posebno emotivno razdoblje u njezinu životu.

Ovo će biti prvo dijete koje 44-godišnja glumica očekuje s francuskim partnerom, glazbenim producentom Tanguyjem Destableom. Par je zajedno od prošle godine, a njihova veza razvijala se daleko od očiju javnosti.

"Tanguy i ja smo jako uzbuđeni. Jako sam zahvalna – znam da je to privilegija i čudo", poručila je Portman.

Dobitnica Oscara otvoreno je govorila o tome koliko je svjesna da trudnoća nije jednostavna za sve žene. Budući da joj je otac liječnik za plodnost, odmalena je slušala koliko je nekima teško ostvariti trudnoću.

"Znam mnogo ljudi koji su se borili s tim i zato želim biti obzirna. To je predivna stvar, ali nije laka", rekla je, dodajući kako osjeća veliku zahvalnost i sreću.

Iz braka s koreografom Benjaminom Millepiedom, od kojeg se razvela 2024., Natalie već ima dvoje djece – sina Alepha i kćer Amaliju. Glumica je više puta istaknula da joj je obitelj na prvom mjestu te da svjesno štiti privatnost svoje djece, ne dopuštajući njihovo pojavljivanje u javnosti.

Portman danas živi u Parizu, gdje uživa u mirnijem životu, daleko od holivudske vreve. Kaže da se osjeća odlično i ima više energije nego što je očekivala, a kondiciju održava plivanjem i vježbama.

"Postoji neka nova smirenost i jasnoća – znam s kim želim provoditi vrijeme i kakvu energiju želim oko sebe", priznala je glumica koja sve više vremena posvećuje obitelji i prijateljima, naglašavajući kako joj upravo ti trenuci donose najveću sreću.

