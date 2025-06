Dugo ga nismo vidjeli! Mišina mala podijelila fotku s ocem, evo kako se drži!

Ivana Kovač je objavila fotografiju s ocem Mišom, koji se posljednjih godina povukao iz javnosti.

Legendarni pjevač Mišo Kovač proteklih nekoliko godina živi povučeno, a njegove novije fotografije izlaze na kapaljku. Kako bi pokazala da je sve u redu s Mišom, pobrinula se njegova kći, pjevačica Ivana Kovač, koja je na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku sliku.

Mišo Kovač Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Mate Mišo Kovač Foto: Sasa Buric/Cropix

Ivana Kovač Foto: Dnevnik Nove TV

Ivana Kovač - 1 Foto: Dalibor Petko Show/PR

"Pozdrav s juga!", napisala je Ivana uz njihovu fotografiju, koju nisu propustili komentirati njezini pratitelji.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša prva dama Francuske dokazala da i s 57 godina ima manekensku liniju

"Bio i ostat će moja legenda još od djetinjstva", "Veliki pozdrav jako lipo vas je viditi zajedno", "Svaki dan treba mu reći, volim te tata, i sve tako redom, nitko te više u životu neće razumijeti kao roditelji", "Legende!", "Ima puno legendi, ali samo je jedan kralj, naš Mišo, čuvaj ga", "Svi pjevajuuu... A samo je jedan Mišo!", samo je dio komentara ostavljenih ispod fotografije.

Galerija 30 30 30 30 30

In Magazin: Ivana Kovač Foto: In Magazin

Ivana Kovač u emisiji Zdravlje na kvadrat - 3 Foto: Nova TV

Ivana i Mate Mišo Kovač Foto: Jakov Prkic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Bilo je očito da ispod ove lagane haljinice s malo materijala ne nosi ništa

Ivana je nedavno nastupala na koncertu duhovne glazbe u Splitu, o kojem više možete pročitati OVDJE, a novinari su je tada pitali o Mišinom zdravstvenom stanju.

Pogledaji ovo Celebrity Svi na špici gledali su u korisni dodatak koji je za sobom vozila Jadranka Kosor

"Dobro je. Nisam ga posjetila, čuli smo se, ali posjetit ću ga sutra ili preksutra. On je, znaš njega, ne da se on. Dobar je", izjavila je tada Ivana za IN magazin, dodavši kako njezin otac uživa u Podstani.

Kako vam se sviđa ova fotografija, pišite nam u komentarima!

Snima se film o Miši Kovaču, a više detalja pročitajte OVDJE.

Ivana Kovač više puta je svjedočila o svojem preobraćenju, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Zanimljivosti Znate li koje su bile prve uloge danas velikih glumačkih zvijezda? Neki bi ih najradije zaboravili!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Maji Šuput ispod raskopčane košulje izvirio čipkasti grudnjak!

Pogledaji ovo Celebrity Vanna otkrila obiteljsku priču koja dira u srce: "Moj je tata bio..."

Pogledaji ovo Celebrity Trenera novog europskog prvaka je 2019. pogodila obiteljska tragedija: "Svaki dan pričamo o njoj..."