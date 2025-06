Trenera novog europskog prvaka je 2019. pogodila obiteljska tragedija: "Svaki dan pričamo o njoj..."

Luis Enrique sinoć je postao sedmi trener koji je osvojio Ligu prvaka s dva različita kluba, a koliko ga navijači PSG-a poštuju, pokazuje i transparent posvećen njegovoj pokojnoj kćeri Xani.

PSG je prvi put u povijesti osvojio naslov prvaka Europe, i to na kakav način. U finalu Lige prvaka zabili su pet komada, potpuno su ponizili Inter, a za to velike zasluge pripadaju treneru Luisu Enriqueu.

Ovo je drugi put da je Španjolac osvojio Ligu prvaka kao trener, a prvi put poslije deset godina, kada je njegova Barcelona, predvođena Ivanom Rakitićem, Lionelom Messijem, Neymarom i Luisom Suarezom pobijedila Juventus. PSG-ovim osvajanjem Lige prvaka postao je sedmi trener koji je osvojio naslov prvaka Europe s dva različita kluba.

Koliko PSG-ovi navijači štuju 55-godišnjeg trenera, pokazuje i to da su ga nakon posljednjeg sučevog zvižduka iznenadili transparentom u čast njegovoj kćeri Xani, preminuloj 2019. od rijetkog oblika raka kostiju.

Xana je bila najmlađe od troje djece Luisa Enriquea i Elene Cullell, koji su se vjenčali 1997. godine. Kada je Luis Enrique u lipnju 2019. iznenada napustio mjesto izbornika španjolske reprezentacije, Xana se tada tri mjeseca borila s osteosarkomom, rijetkim i agresivnim oblikom raka kostiju, a životnu borbu izgubila je 29. kolovoza 2019. sa samo devet godina.

Gubitak najmlađeg djeteta ostavio je neizbrisiv trag na Luisu Enriqueu, koji je o boli, ali i radosti koju im je Xana donijela, ispričao u dokumentarcu "You Have No F**ing Idea", objavljeno 2024. godine.

"Moja kći je živjela s nama devet prekrasnih godina. Imamo tisuće uspomena… Smatram se sretnim, vrlo sretnim", izjavio je tada Enrique. "Fizički, možda nije ovdje, ali duhovno jest. Jer svaki dan pričamo o njoj, smijemo se i sjećamo se jer mislim da nas Xana još uvijek vidi."

Nakon što je osvojio Ligu prvaka s PSG-om, kamere su uhvatile Španjolca sa suprugom Elenom, sinom Pachom i kćeri Sirom u emotivnom slavlju, a ubrzo je odjenuo majicu s crtežom koji prikazuje njega i djevojčicu sa zastavom PSG-a, a ispod stoji Xanino ime.

Luis Enrique here, wearing a t-shirt which depicts his late daughter, Xana, planting a PSG flag ❤️ pic.twitter.com/WBYcngXKkq — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 31, 2025

