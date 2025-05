Kakva brutalna figura! Buduća voditeljica Eurosonga u badiću se pohvalila linijom, nekad je ljubila talijanskog šarmera

Michelle Hunziker očarala je nevjerojatnom figurom u žutom badiću dok je sva mokra šetala plažom.

Talijanska manekenka i glumica Michelle Hunziker snimljena je kako uživa u toplom vremenu na jezeru Como u Italiji.

Michelle su fotografi uhvatili dok je mokra izašla iz vode, a svima su popadale vilice na brutalno tijelo koje ima s 48 godina.

Michelle Hunziker odrasla je u Ostermundigenu u blizini Berna i jedna je od najpoznatijih osoba u Švicarskoj. Hunziker radi kao TV voditeljica, a osim toga je i poduzetnica. U svojim mlađim danima Michelle je bila jedan od najpoznatijih modela, a njezinoj ljepoti tada nije odolio ni slavni šarmer Eros Ramazzotti, s kojim je bila u braku od 1998. do 2009. godine. Brak s Ramazzotijem toj rođenoj Švicarki donio je talijansko državljanstvo, ali i brojne voditeljske angažmane u velikim talijanskim TV kućama. Zajedno su dobili i kćer Auroru. Upravo je njoj Eros posvetio svoju kultnu pjesmu "L'aurore", dok je za Michelle napisao hit "Più bella cosa".

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je članica Michelle bila pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti, koju je napustila, otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste. Ramazzoti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Više pročitajte OVDJE.

Danas su u dobrim odnosima, a Eros je nakon razvoda pronašao utjehu u 25 godina mlađoj manekenki Marici Pellegrinelli, s kojom se oženio nakon pet godina veze 2014., no razveli su se 2019. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Enza i kćer Emiliju.

Michelle se 2014. godine udala za poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim je dobila kćeri Sole i Celeste, no i oni su ove godine okončali svoj brak.

Podsjetimo, Michelle ćemo kroz nekoliko dana gledati kao jednu od tri voditeljice Eurosonga u Baselu. Opširnije saznajte OVDJE.

