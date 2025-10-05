Krešo Bengalka pokazao tko mu je najveći oslonac u životu: "Da nije bilo nje..."

Naš reper Krešo Bengalka na društvenim mrežama se pohvalio fotografijom s majkom Jadrankom, koja radi kao medicinska sestra u jednoj ordinaciji.

Reper Krešo Bengalka, poznat po svojim oštrim rimama i karakterističnom splitskom humoru, ovoga je puta svoje pratitelje raznježio objavom koja nema veze s glazbom nego s obitelji.

Na društvenim mrežama Krešo je podijelio fotografiju sa svojom majkom Jadrankom i uz nju napisao dirljivu poruku.

"Da nije ove žene, ne bi bilo ni Kreše Bengalke. Ovo je moja mama, Jadranka", napisao je uz fotografiju, na kojoj je gospođa Jadranka pozirala u uniformi medicinske sestre, zbog čega nije dugo trebalo da se jave njegovi pratitelji koji su je prepoznali s radnog mjesta.





"Jadra je cili život ko mater po pitanju zdravlja. Od prvog sistematskog pregleda, od dr. Čekića do dr. Jakić uvik na raspolaganju u svako doba dana. Uvik dostupna, nikad ljutita. Sto savjeta dala. Nije samo tebi mater, i nama je svima, budi ponosan", "Najbolja sestra na svijetu! A i predivna osoba", "Najbolja medicinska sestra... Neman riči za sve pohvale... Toliko draga i uvik spremna pomoć", "Sestra Jadro... I sestra i doktor i psiholog... Uvik pozitiva, strpljiva... Najbolja na svitu", "Sestra Jadra najbolja", "Najljubaznija medicinska sestra ikad", "Jadro srce ko kuća!", stoji među mnogim komentarima, među kojima se ističe jedan.

Dean Dvornik, Roko Žunić, Krešo Bengalka - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

In Magazin: Krešo Bengalka - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Krešo Bengalka (Foto: Sonja Dvornik) Foto: Sonja Dvornik

Krešo Bengalka (Screenshot: Youtube)

U pitanje je onaj ministra turizma Tončija Glavine, koji i sam ide kod liječnika u čijoj ordinaciji radi majka Kreše Bengalke.

Tonči Glavina Foto: Facebook

"I moja nadraža sestra, koja zajedno s legendarnim Čekom, o meni i mom zdravlju brine još od prvog razreda osnovne škole. Nisam ni znao da ti je majka… Bravo mladiću", napisao je ministar.

Za IN magazin progovorio je o velikoj borbi, o čemu više pročitajte OVDJE.

