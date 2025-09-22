Janko Popović Volarić otkrio spol bebe, ispunit će mu se velika želja!

Janko Popović Volarić u jednoj radijskoj emisiji je otkrio spol djeteta kojeg čega sa suprugom, glazbenicom Lovorkom Sršen.

Janko Popović Volarić čeka svoje prvo zajedničko dijete s glazbenicom Lovorkom Sršen, za koju se oženio prije godinu dana. Par bi trebao dobiti dijete krajem ove godine, a ponosni tata sada je otkrio spol bebe.

U jednoj radijskoj emisiji 25-godišnji glumac je otkrio kako im u obitelj stiže djevojčica.

Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: PR

"Presretan sam, netko tko je tako krenuo intenzivno život kao ja, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a nekako sam ga htio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati", ispričao je Popović Volarić, koji je s 20 godina dobio sina Davida.

Razlika veća od 20 godina između Davida i još neimenovane bebe ne straši ga pretjerano.

Janko Popović Volarić Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Janko Popović Volarić Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Apstraktno je, ali nekako znam što me čeka. Neke stvari su mi sigurno bili lakše neke sigurno teže. Nema pravog ili krivog vremena, ne znam kako je funkcioniralo, ali je funkcioniralo, on je sad veliki čovjek. Sad će dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki ultrazvuk plačem", dodao je Popović Volarić, otkrivši spol djeteta sa Sršen.

Janko Popović Volarić i sin David Foto: PR

Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lovorka Sršen Foto: Tomislav Sutlar

Ovo je drugi brak za našeg glumca, koji je od 2009. do 2012. bio u braku s Jelenom Veljačom, a za glazbenicu se oženio prošlog rujna u tajnosti.

