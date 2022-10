Halid Bešlić dao je izjavu za medije nakon što je u Srbiji doživio prometnu nesreću.

Pjevač Halid Bešlić oglasio se nakon što je doživio prometnu nesreću na cesti Šabac- Loznica, kod mjesta Lešnica u Srbiji.

Za Kurir.rs kratko je objasnio kako je došlo do nesreće te je otkrio i kakve su posljedice.

"Lakša nesreća je u pitanju, nisam išao doktoru. Lančani sudar je u pitanju. Nas je udarila neka žena, a mi automobil ispred nas", kazao je.

Naglasio je da je sve u redu i da nema razloga za brigu.

"Malo su razbijeni farovi, ali, hvala Bogu, nitko nije povrijeđen", zaključio je Halid.

Detalje nesreće koja se dogodila u petak u poslijepodnevnim satima ranije je za medije otkrio mještanin koji se zatekao na licu mjesta.

"Sve se dogodilo brzo, kada je policija izašla na mjesto nesreće, Halid i osoba koja je sudjelovala u nezgodi su europski izvještaj koji se popunjava kada se ovako nešto dogodi", izjavio je očevidac za srpske medije.

Inače, Halid je 2009. godine doživio tešku prometnu nesreću koje se ne voli prisjećati, ali je ranije ove godine progovorio o tom događaju.

"Vrijeme brzo prolazi, starim, refleksi mi otupljuju. Volio bih da se to nije dogodilo, a možda je to i dobro jer sam od tada prestao pušiti i to je jako važno za moju karijeru. Kad su me odveli u bolnicu i stavili u umjetnu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam slab imunitet. Uslijedila je borba za moj život. Izgubio sam pritom jedno oko, ali dobio pluća kada su izbacili svu tu vodu", rekao je Bešlić za sprski Blic.

