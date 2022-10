Halid Bešlić doživio je prometnu nesreću kraj grada Šabac u Srbiji.

Pjevač Halid Bešlić doživio je prometnu nesreću na cesti Šabac- Loznica, kod mjesta Lešnica, javio je izvor s mjesta događaja za Nova.rs.

Sve je prijavljeno policijskoj upravi i Šabac, a prometna patrola je na mjestu događaja obavila očevid.

"Sve se dogodilo brzo, kada je policija izašla na mjesto nesreće, Halid i osoba koja je sudjelovala u nezgodi su europski izvještaj koji se popunjava kada se ovako nešto dogodi", rekao je mještanin koji se zatekao na licu mjesta.

Halid i drugi sudionik u nesreći nisu zadobili i veće ozlijede, a materijalna šteta na oba automobila je poveća.

Inače, Halid je 2009. godine doživio teško prometnu nesreću koje se ne voli prisjećati, ali je ranije ove godine progovorio o tom događaju.

"Vrijeme brzo prolazi, starim, refleksi mi otupljuju. Volio bih da se to nije dogodilo, a možda je to i dobro jer sam od tada prestao pušiti i to je jako važno za moju karijeru. Kad su me odveli u bolnicu i stavili u umjetnu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam slab imunitet. Uslijedila je borba za moj život. Izgubio sam pritom jedno oko, ali dobio pluća kada su izbacili svu tu vodu", rekao je Bešlić za sprsku Blic.

