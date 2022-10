Veliki pjevač još većeg srca- tako bi se najbolje mogao opisati Halid Bešlić. Kralj sevdaha spreman je još jednom pokoriti najveće hrvatske dvorane. Uoči megaspektakla u Varaždinskoj i Zagrebačkoj Areni, legendarni Halid našoj Anji Beneti otkrio je koji je megahit Harisa Džinovića bio namijenjen njemu!

Jasno kao noć i dan je i da hrvatska publika obožava Halida Bešlića. Kralj sevdaha spreman je ponovno do zadnjeg mjesta ispuniti naše najveće dvorane. Već sutra Varaždinsku, potom 3. prosinca zagrebačku Arenu.

''Moje pjesme muzički su bliske ovom narodu, to je suština, nema druge suštine. Moja muzika se komotno može zvati etno pop muzika. Prije rata sam u Hrvatskoj imao publiku koja je isključivo slušala narodnu muziku, a sad sam dobio publiku koja ne sluša narodnu muziku, nego više zabavnu, ali imaju svoje narodnjake kad hoće malo da se opuste, imaju svog narodnjaka i onda su izabrali mene'', objasnio je Halid.

Bez Halidovih evergreena desetljećima ne prolaze ni mnogi tulumi u Hrvata. Legenda narodne muzike oduvijek je znala prepoznati hit.

''Ja sam poznat po tome što kažu da imam dobar nos, kažu mi to kolege. Ja sam taj koji odabire, zadnja riječ je moja. Znao sam za svaku koja je bila hit da će biti hit, ali nisam znao koliku će snagu imati, da li će biti megahit ...'', govori Halid.

No megahit "Muštuluk" ipak je prepustio Harisu Džinoviću.

''To je bila meni namijenjena pjesma, ali nisam je ja previše ozbiljno shvatio, nisam imao vremena da ju obrađujem, ali kad je pisana je , na meni je, autor je na mene mislio i meni to javio da je to moje, ali eto nije bilo suđeno'', objasnio je Halid.

Suđena mu nije bila ni megauspješnica balkanske ikone Šabana Šaulića koja na Youtube danas broji više od 54 milijuna pregleda.

"Šaban Šaulić je snimio pjesmu Žal, ta pjesma je kod mene bila, a ja sam imao ''Lavandu''. ''Lavandu'' sam već bio upjevao, a apropo ''Lavande'' nisam snimio ''Žal'', tako da je završila kod Šabana!", ispričao je Halid.

Ljudina Halid ipak ne žali za propuštenim hitovima, no suđeno nažalost nije bilo ni da Halid snimi jedan toliko željeni duet .

"Imao sam želju dok je Kemo bio živ. Ja sam s Kemom bio ko brat i dogovorili se sve, samo čekali pjesmu da nam naiđe, da joj damo sarajevski štih, i nije naišlo, nije nam se dalo.", rekao je.

Sigurno nista znali ni da je legenda narodne muzike prvu nagradu u životu odnijela sa pjesmom potpuno drugačijeg žanra.

''Kad sam počinjao, bio sam na jednom festivalu pobjednik zabavne muzike. I Zafir Hadžimanov je bio predsjednik žirija, a ja snimio tek prvu singlicu narodne muzike. Ja njemu to pustim da čuje. Kaže on meni, ti si najveća budala ako budeš nastavio to pjevati. Ti si rođeni zabavnjak'', prisjetio se Halid.

A možda i roker?

''Da sam rođen u Sarajevu, da sam odrastao u Sarajevu sigurno bi bio roker, to znam sto posto'', rekao je.

Bio je Halid i sto posto uvjeren da jedan davni koncert u Beču ima zakazan na 1. April. No, tek stigavši na odredište shvatio je uzalud prevelio put od Sarajeva do Beča.

''Ulazim u kafanu, kaže gazda, o Halide, od kuda tebe. Rekoh šta od kud mene, zar ne pjevam večeras, kaže - ma to je idući mjesec prvog. Ja gledam u njega, on u mene, ja rekoh da nisi slučajno okretao janje, kaže jesam, evo sad skinuto. Rekoh daj dvije kile odmah, jedemo to i nazad za Sarajevo. Ne mogu to nikad zaboraviti, smijem se sam sebi, što ću, ali tako je.", priča Halid.

Dok u nastupima s jednakim žarom uživa već desetljećima, postoji ipak nešto što mu uvijek teško pada.

"Ako išta mrzim, mrzim spot. Zato ja kažem, sve bi mogao biti, ali glumac nikad. ", kaže.

Možda zato što se iskrena emocija ne može odglumiti. Sigurni smo da je upravo ona neraskidiva nit koja ovu živuću legendu s njegovom vjernom publikom spaja već pola stoljeća.

Pozivam vas da dodjete na moja dva vrlo bitna koncerta. 15.10 Varazdin, 3.12. Zagreb. Dođite da pjevamo, uživamo zajedno!"

