Domaće zvijezde podijelile su sastojke sretnog zajedničkog života: ''To je institucija koju treba znati voditi''

Svake godine drugu nedjelju u veljači obilježava se Svjetski dan braka. Formula uspješnog braka još nije pronađena no domaće zvijezde otkrile su nam svoje sastojke sretnog zajedničkog života. Detalje pogledajte u prilogu In magazina.

Pišu se priručnici, o tome se često razglaba no ni najveći znanstvenici nisu pronašli formulu za tajnu uspješnog braka. Odgovor na to pitanje će, čini se, ostati misterij.



''Oh kad bih to znala odgovoriti milijune bih imala'', našalila se Ecija Ojdanić.



''Ne znam, ja sam sad u braku deset godina, troje djece to je stvarno sad najveći životni izazov'', dodala je Daria Lorenci Flatz.



''Treba se zezati, nasmijat! Jer kad voliš tu osobu kraj sebe sve ćeš dat za nju!'', kaže Giuliano.



Uspješan brak nije nešto što se događa slučajno – on se gradi, njeguje i čuva tijekom vremena. Ljubav je temelj, ali nije jedini sastojak sretnog zajedničkog života.



''Puno razgovora i poštovanja, međusobno uvažavanje. To je to.

Uvažavanje, međusobno poštovanje, dobra komunikacija i podrška'', govore Valentina Walme i Marko Petrić.



''Tajna uspješnog braka, tajna uspješnog svega, braka, prijateljstva, suradnje je strast i ljubav'', kaže Vesna Pisarović.

Nesuglasice su, naravno, neizbježne. No nekada je važno znati popustiti.



''Zasad je tajna razumijevanje i to da progutaš kad si u pravu i to da recimo koji put pobjediš i ako si u krivu, a da ona proguta ili ja. Tako da sve je nekako, tko će popustit da se ne prlomi u jednom trenutku'', smatra Ivan Šarić.

U brak se stupa sve kasnije. Prema posljednjim objavljenim podacima, u 2023. godini sklopljeno je 17.306 brakova. Kada je riječ o prosječnoj starosti mladića koji su se prvi put ženili, ona je bila 32 godine. Prosječna dob žena pri stupanju u prvi brak bila je gotovo 29 godina.



''Pa brak je institucija koju treba znati voditi. Ja kažem da je brak firma, treba ju znati voditi ili brod koji trebaš znati voziti, kapetan mora biti sposoban'', govori Jasna Zlokić.

Misli li da mladi danas prelako odustaju od braka?

''Ljudi misle i zato ti brakovi danas propadaju da ljubav ta početna i početak da to mora trajati, treba biti dovoljno svjestan da to prelazi u nešto drugo u razumijevanje, poštovanje, slogu, gradnju prijateljstvo'', dodala je Jasna.



Složit će se s tim mnogi naši bračni maratonci. Halid Bešlić cijelu karijeru ljubi samo jednu. Svoju Sejdu upoznao je negdje u vrijeme kad je snimio prvi singl, a u skladnom su braku već gotovo pola stoljeća.



"Ja sam ti malo staromodan tip, znaš. Ja sam se jednom oženio, nemam se namjeru više puta ženit. I kad dođe do krize ja to prebrodim, znači sporazum, kompromis i idemo dalje. A već su takve godine da nas ne može napast ništa, osim da umremo zajedno!", rekao je.



''Ujutro se probudit sa dragom osobom koju volite, mislim da je to blagoslov a prije svega probudit se, i netko se probudi pored vas. Nova pobjeda, novi dan, nova borba..tko zna što'', zaključio je Pero Galić.



Na kraju, uspješan brak ne znači savršen brak – već onaj u kojem se partneri međusobno podržavaju Prava ljubav ne dolazi sama od sebe, ona se stvara iz dana u dan.

