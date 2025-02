Klapa Hrvatske ratne mornarice priprema se za svoj povijesni trenutak!

Mnoge su se špekulacije vodile oko toga tko će izvesti hrvatsku himnu na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića. Odluka je na kraju pala na klapu Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj", čijim je članovima to čast i vrhunac karijere. Kako se pripremaju za taj povijesni trenutak i što im znači ovaj nastup, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Severina, Alka Vuica, Mia Negovetić, Matija Cvek – samo su neka od imena koja su se spominjala u kontekstu izvođača himne na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića. Ali predsjednik je odabrao – klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" imat će tu odgovornost.



"Velika je čast klapi HRM da smo osobni izbor predsjednika republike gospodina Zorana Milanovića za izvedbu himne ''Lijepa Naša'' na njegovoj inauguraciji. Zaista je to potvrda da to što mi radimo se sviđa ne samo predsjedniku republike nego i cijelom timu u uredu predsjednika'', govori Marko Bralić, zapovjednik klape ''Sveti Juraj''.



Protokol je strogo određen, ali i još uvijek obavijen velom tajne, a klapa "Sveti Juraj" svoj nastup priprema s posebnom pažnjom. Iako ih svakodnevno viđamo u standardnim vojnim odorama, na inauguraciji će ipak zablistati u svojim svečanim mornaričkim uniformama.



"Ja sam sada zajedno sa svojim kolegama u prikrivnoj odori HRM, dakle to je ratno radna odora u kojoj smo mi svakodnevno na poslu i na brojnim zadaćama. Na inauguraciji razumljivo nastupit ćemo u svečanoj mornaričkoj bijeloj odori kao što je i primjereno jednom takvom velikom i značajnom događaju“



Na prošloj inauguraciji predsjednika Milanovića, Josipa Lisac izvela je himnu u nesvakidašnjem aranžmanu koji je podijelio javnost. Klapa "Sveti Juraj" sada će ju izvesti u klasičnom i svečanom tonu.



"Josipa Lisac je poznata umjetnica koja ima svoju osebujnu i posebnu interpretaciju i ona je imala način interpretacije himne na kakav je imala. Klapa HRM izvodi višeglasnu himnu, dakle zapis Jakova Gotovca i himna koju često izvodimo u standardnom aranžmanu."



Već više od dva desetljeća svojim glasovima promoviraju hrvatsku glazbu i približavaju građanima vojni poziv. Dok su nekad vojnike doživljavali kao stroge i distancirane, oni su kroz svoju glazbu razbili tu stigmu i pokazali sasvim drugo lice.



"Ja vjerujem da je klapa HRM pjesmom itekako približila Hrvatsku vojsku i hrvatskog vojnika, hrvatskom čovjeku. Mi smo ljudi iz naroda mi smo hrvatski vojnici, živimo tu sa vama u Hrvatskoj domovini tu su naše obitelji i vi ste naši prijatelji i naš narod.“



Iza njih su nastupi u Europskom parlamentu, svečane proslave i brojni koncerti, ali ovaj će biti upisan u njihovu karijeru zlatnim slovima. Posebno im je u sjećanju ostao i nastup pred papom Franjom.



"Nastupili smo pred Papom na općoj audijenciji i zapjevali ''Zdravo Djevo kraljice Hrvata'' i onda je Papa zatražio i osobni susret sa svakim članom klape''.



Po reakcijama javnosti, predsjednik je donio dobru odluku – klapa "Sveti Juraj" već ima brojne simpatije i podršku građana.



''To je potvrda da hrvatski narod voli to što radimo i da im se sviđa mornarička klapa iz Splita, taj naš opus. I kako kažu stihovi grupe Eni – Romantično srce mornara u bijelom odijelu. Rekao bi da su u našoj klapi objedinjene vrijednosti našeg čovjeka'', zaključio je Marko Bralić.



18. veljače hrvatska himna odjeknut će u izvedbi klape "Sveti Juraj", a svečanost će dodatno uveličati i ansambl Lado. Bit će to povijesni trenutak za klapu, ali i za cijelu Hrvatsku.

