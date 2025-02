Naši celebovi otkrivaju na što su potrošili prve honorare: ''Na polo majicu i hamburger!''

Prvu zaradu mnogi od nas pamtit će do kraja života neovisno o tomu je li riječ o studentskom, honorarnom ili "pravom" poslu. Budući da je novac znatno lakše potrošiti nego zaraditi, zanimalo nas je sjećaju li se naši poznati na što su potrošili prvi hoNOrar. Garderoba, dobar provod, životni troškovi ili nešto drugo? Minute Dorotee Filipaj.

Cindy Crawford ljepila je tapete, Brad Pitt opremio je dnevni boravak, Nicole Kidman kupila perilicu rublja, a Jennifer Lopez novi automobil. Upravo na ove stvari svjetske zvijezde potrošile svoje prve plaće. No ni one domaće ne zaostaju puno.



''Sjećam se, išla sam u gimnaziju i veliki san mi je bio da kupim bundu. Kad sam došla do prve malo veće sume, moj prvi auto...mislila sam da sam najbogatija žena, djevojka tog dana.'', prisjetila se Neda Ukraden.



''Normalno, na odjeću. Odjeću koju nisam tada imala. Jedne cipele, druge cipele, treće.. to su bili tad bijedni honorari, nije kao danas kad si već etabliran... pa kasnije u koncerte'', priznala je Nina Badrić.



''Prva plaća je otišla na plavu polo majicu i hamburger u Hambiju u Rijeci. To će svi Fiumani znat, koji hambi u Rijeci 2003. godine

Majica je bila 220 ili 240 kuna, to znači da je danas tipa 100 eura. A hambi je bio 17 ili 18kn'', ispričao nam je Ivan Šarić.

U počecima karijere džepovi su bili plići - tako da su pojedini - umjesto na materijalne stvari - radije trošili na neke uspomene!



''Na izlazak naravno. Imala sam 18 godina, mi smo samo izlazili'', odgovor je Maje Šuput.

U što god uložili svoj teško zarađeni novac, jedno je sigurno. Prve honorare nikada nisu zaboravil.



''Prvi honorar, nećeš vjerovati, kupio sam si mobitel. To je bilo 2003. Tad su mobiteli tek počeli dolaziti na velika vrata'', kaže Mario Roth.



''Prvi honorar na stanarinu, iskreno kao. Gle, to su bitne stvari'', otkrila je Miach.

Danas su svi oni etablirani umjetnici s daleko većim honorarima, no i dalje se s osmijehom prisjećaju svojih početaka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.