Dobitnik Grammyja uoči zagrebačkog spektakla za Dnevnik Nove TV progovorio o čarima Lijepe Naše

Večeras se u Lisinskom održava poseban glazbeni spektakl – Gregory Porter uz Zagrebačku filharmoniju otvara 17. Zagreb Jazz Festival. Dobitnik Grammyja i jedan od najcjenjenijih vokala današnjice dao je i ekskluzivan intervju za Dnevnik Nove TV.

Gregory Porter interes publike potvrdio je rasprodanim Lisinskim – i to mjesec dana unaprijed. A ovako je zvučala prva tonska proba s orkestrom...

''Prekrasan, prekrasan zvuk koji orkestar stvara. Vrlo topao, bogat pa smo odabrali pjesme za koje sam mislio da bi odgovarale prilično velikom orkestru, tako da se veselim večerašnjem koncertu'', rekao je za Dnevnik Nove TV.

Večerašnjim koncertom svečano se otvara 17. Zagreb Jazz Festival zbog kojeg je grad godinama među svjetskim jazz destinacijama.

''Relevantna i aktualna imena koja su po najvišim mjestima downbita, koji su nominirani za grammy ili su ga osvojili i znači to je nekakva recentna glazba ili nekakve legende jazz glazbe koje vrijedi poslušati'', rekla je Željkica Makanec.

Dvostruki dobitnik Grammyja i jedan od najprepoznatljivijih vokala današnjice, Gregory Porter globalna je jazz i soul zvijezda koja je dijelila pozornicu i sa Steviejem Wonderom.

''Imao sam nekoliko trenutaka u karijeri u kojima sam se morao uštipnuti. Svakako nastupati sa Steviejem i rad na jednom manjem snimateljskom projektu također. Te stvari su nevjerojatne. Osjećam da upravo glazbi mogu zahvaliti što me odvela na mjesta na kojima nisam mogao ni zamisliti da ću se naći'', kaže nam Gregory Porter.

Njegov baršunasti glas odavno nadilazi granice jazza – suradnje s DJ-ima poput Disclosurea i brojne elektroničke prerade to jasno potvrđuju.

''Prva glazba koju sam snimio bila je dance, a i volim plesati tako da... to je dio mene. I znam da imam taj arhetipski glas, treniran na gospelu, zvuku gospela. Snažan, na neki način afroamerički zvuk koji može biti vrlo popularan u house glazbi'', dodao je.

Spoj jazza, klasike i urbanog zvuka prepoznao je i dirigent večerašnjeg koncerta.

''Apsolutno, apsolutno. Muzika je univerzalan jezik i ovako nešto što je zapravo jazz, ali ima i koketira i sa popom i sa klasikom je jedan dobar, kako bi se reklo, jedan dobar poziv za mladu publiku'', kaže dirigent koncerta Ivan Josip Skender.

Porter se u Hrvatsku rado vraća, a suradnja s Filharmonijom – obostrano je zadovoljstvo.

''To muziciranje sa Gregorijom i njegovim bendom i sa Zagrebačkom Filharmonijom svi zajedno, mislim da vozi od početka do kraja u jednom lijepom tonu i atmosferi i poseban je, i izričit gušt'', dodao je Skender.

''Volim Hrvatsku, bio sam možda tri ili četiri puta do sada, u različitim gradovima. Zaljubljen sam u vašu kuhinju'', objasnio je Porter.

A večeras priželjkuje samo jedno....

''Da se povežem s publikom, s pjesmama i glazbom. Svaka večer je drugačija, to je neka vrsta glazbenog plesa s publikom, oni reagiraju... pljesak je odličan, ali oni zapravo reagiraju otvaranjem srca i osjećajem onoga što pokušavam reći.''

A nakon večerašnjeg otvaranja s Gregoryjem Porterom, Zagreb Jazz Festival nastavlja s nizom atraktivnih izvođača koji jazz povezuju s drugim glazbenim svjetovima – sve do kraja godine.

