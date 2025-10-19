Filip Juričić iznenadio pojavom na špici: Rijedak izlazak i novi modni detalj svi komentiraju!

Filip Juričić viđen je u rijetkom izlasku na zagrebačkoj špici, jednim detaljem ukrao je svu pozornost.

U šetnji zagrebačkom špicom fotografi su u rijetkom izlasku uhvatili našeg glumca Filipa Juričića.

Ovog je puta odlučio impresionirati ne samo svojim karizmatičnim prisustvom već i besprijekornom modnom kombinacijom. Kožna bomber jakna, casual svijetlim trapericama i – neočekivanim modnim dodatkom – naočalama sa zanimljivim okvirima.

Filip Juričić - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

Kako Filipu stoje naočale? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Filip Juričić rođen je 18. travnja 1981. u Zagrebu i svoju glumačku karijeru gradio je kroz kazalište i televiziju.

Filip Juričić - 2 Foto: Nova TV

Filip Juričić Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Unatoč ljepoti nije ostvarila karijeru koja joj se smješila, a od smrti ju je spasila partnerica

Trenutno glumi u domaćoj dramskoj seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV, gdje utjelovljuje Veljka Sriću – uspješnog poduzetnika čiji je naizgled perfektan život samo vanjska fasada.

Iva Mihalić, Filip Juričić i Mirna Medaković Stepinac Foto: Nova TV

Kako izgleda Filipov sin, pogledajte OVDJE.

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Celebrity Razbuktava se prepucavanje Baby Lasagne i splitskog repera: ''S javnim prijetnjama...''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Šuput objavila novu fotku sa Šimom s velike večeri u svom životu: ''Momentalno sam rekla da''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Sviđa li vam se? Naša 23-godišnja influencerica udala se u tradicionalnoj vjenčanici i izbjegla trendove

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!