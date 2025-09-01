Omiljeni glumački par uživao u Trstu, nisu ih omeli ni oblaci!

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović iskoristili su nekoliko slobodnih dana za odmor u Italiji.

Naš poznati glumački par Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović iskoristio je nešto slobodnog vremena da otputuju van Hrvatske.

Njihova destinacija bila je mnogim Hrvatima omiljeni Trst, iz kojeg je naša glumica objavljivala fotografije. Njihova zajednička fotografija nasmijala je Bojanine fanove zbog Enesovog mrklog pogleda.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović - 1 Foto: Instagram

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Nekad zanosna plavuša iz kultne serije snimljena nakon operacije, djeluje posebno krhko

"Travel days travel ways. Ako pitate Jocu rado će se fotkati, čak i nasmijati… ako pitate Enesa…", napisala je Bojana uz njihovu zajedničku fotografiju, nasmijavši svoje pratitelje.

Galerija 26 26 26 26 26

Osim centra Trsta, gdje su se fotografirali uz Canal Grande, par je iskoristio priliku i za odlazak u obližnji dvoran Miramare, a njihov odmor nisu omeli ni oblaci.

Enes je već neko vrijeme ponovno na setu serije "U dobru i zlu", čije se nove epizode očekuju uskoro.

Kako izgleda njihov sin, pogledajte OVDJE.

Kako se zabavljaju na setu serije, pogledajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Prvi javni istup Lu Dedić nakon obiteljske tragedije, obratila se publici u čast oca Matije i bake Gabi

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ponoć u Parizu koja je promijenila sve: Kako su izgledali posljednji trenuci života princeze Diane?

Pogledaji ovo Celebrity Severina se javila iz srca Europe s važnog zadatka: "Sve to radim zbog nje..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Možete li pogoditi čije su ovo nećakinje? Sve su oči bile uprte u njih