Poznati novi detalji Eurosonga: Evo koliko zemalja nastupa i kako izgleda pozornica

Europska radiodifuzna unija objavila je kako će 35 javnih televizija, među kojima je i Hrvatska radiotelevizija, nastupati na Eurosongu 2026. u Beču.

Najveći svjetski glazbeni događaj uživo Eurosong u svibnju 2026. se vraća u Beč, gdje će se održati njegovo 70. jubilarno izdanje u organizaciji austrijske nacionalne televizije ORF.

Europska radiodifuzijska unija (EBU) službeno je potvrdila popis 35 javnih radiotelevizija koje će poslati svoje izvođače i pjesme na natjecanje koje će trajati od 12. do 16. svibnja 2026., među kojima se nalazi i Hrvatska . Ovo je najmanji broj sudionika od uvođenja polufinala 2004. godine, kada je nastupalo 36 zemalja.

Posebno se ističe povratak Bugarske, Rumunjske i Moldavije, koje se vraćaju na Eurosong nakon stanke, a organizatori ističu kako upravo taj povratak potvrđuje trajnu snagu i relevantnost natjecanja, usprkos tome što je prije objave popisa čak pet zemalja - Irska, Island, Nizozemska, Slovenija i Španjolska - objavilo povlačenje.

"Dok se pripremamo proslaviti 70 godina Eurosonga, on i dalje ostaje mjesto na kojem se isprepliću glasovi, kulture, jezici i glazba. Mjesto gdje ljudi iz različitih sredina mogu pokazati da je u teškom svijetu moguć bolji svijet. Povratak Bugarske, Rumunjske i Moldavije snažan je podsjetnik na to što uistinu znači biti "ujedinjeni glazbom"", izjavio je direktor Eurosonga Martin Green.

U prvom polufinalu 12. svibnja i drugom polufinalu 14. svibnja natjecat će se po 15 pjesama, a deset najboljih iz svakog polufinala izborit će se kombinacijom glasova publike i stručnih žirija, koji se vraćaju u polufinala prvi puta od 2022. godine.

U velikom finalu 16. svibnja tim će se pjesmama pridružiti automatski kvalificirani domaćin Austrija, kao i ostatak tzv. "velike petorke" – Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo. Pobjednika će odlučiti glasovi gledatelja diljem svijeta i nacionalnih žirija svih 35 zemalja sudionica.

Ovo će biti treći puta da će Beč ugostiti Eurosong, nakon 1967. i 2015. godine.

"Veselimo se dočeku svake delegacije i bit ćemo topli domaćini svim 35 radiotelevizija sudionica u svibnju", poručio je izvršni producent ORF-a Michael Krön.

Posebnu pažnju izazvao je i vizualni koncept pozornice, koji potpisuje renomirani dizajner Florian Wieder, osmerostruki autor eurovizijskih pozornica. Inspiriran bečkom secesijom, dizajn spaja tradiciju i futurizam, a u središtu se nalazi LED površina u obliku zakrivljenog lista, simbol novih početaka i zajedničkog stvaranja.

Pozornica se temelji na tri ključna motiva: listu, zakrivljenoj liniji i zlatnoj konstrukciji, koji zajedno čuvaju DNK Eurosonga, ali istovremeno otvaraju potpuno novi kreativni prostor. Green Room s delegacijama bit će izravno povezan s pozornicom, što će omogućiti i posebnu pobjedničku šetnju kroz publiku.

Režiju prijenosa potpisuju Michael Kögler i Robin Hofwander, a po prvi put u povijesti Eurosonga koristit će se Arri kamere, kakve se koriste u hollywoodskim produkcijama i koncertima svjetskih zvijezda poput Taylor Swift, Coldplaya i Billyja Joela.

Tematska glazba Eurosonga 2026. bit će posebna posveta austrijskoj glazbenoj baštini. Dorothee Freiberger i Martin Gellner reinterpretirali su motive iz Mozartove "Čarobne frule", spajajući orkestralni sjaj i suvremeni zvuk, u izvedbi ORF-ova Radijskog simfonijskog orkestra Beč.

Unatoč tome što neće nastupati dvije zemlje s jakom bazom eurovizijskih obožavatelja Nizozemska i Španjolska, organizatori tvrde kako je zabilježeno više od 250.000 registracija za ulaznice. Registracija je obavezna i otvorena do 18. prosinca u 23:59, dok prodaja ulaznica započinje 13. siječnja 2026. godine.

Međutim, situacija zbog nastupa Izraela na Eurosongu mnogim ljubiteljima natjecanja je već sada ostavila gorak okus.

Zbog humanitarne krize u Gazi, pet zemalja je kritiziralo nastup Izraela na Eurosongu. Zbog čega je i dalje njihov nastup sporan, otkrijte OVDJE.

Tko će nastupati na Dori 2026., pročitajte OVDJE.

