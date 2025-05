Znate li kako izgleda brat Nenada Tatarinova? Njihova sličnost je nevjerojatna

Maja Šuput jednom je prilikom objavila fotografiju supruga Nenada Tatarinova s njegovim bratom, koji mu nevjerojatno sliči.

Pjevačica Maja Šuput na društvenim mrežama često objavljuje obiteljske fotografije, pa je tako s vremenom i njezin suprug Nenad Tatarinov, koji ranije nije bio javna osoba, postao celebrity.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bebu Emmu iz ''Prijatelja'' glumile su blizanke koje danas imaju 23 godine i zvijezde su TikToka!

Tako je jednom prilikom pokazala i Nenadova brata, koji je dobio dijete u slično vrijeme kao i oni, pa su braća pozirala sa svojim bebama.

"Dva brata i dva bratića. Bloom i Dominik", napisala je Maja uz preslatku fotku koju možete pogledati u galeriji.

Nenad Tatarinov s bratom Foto: Instagram/Maja Šuput/Screenshot

Nenad i njegov brat vrlo su slični i izgledaju gotovo kao blizanci, a najviše se razlikuju po tome što jedan ima bradu, a drugi ne.

Nenad Tatarinov - 2 Foto: Instagram

Inače, Nenad nema profile na društvenim mrežama, a on i Maja upoznali su se 2017. godine. Jednom prilikom ispričala je kako je izgledao njihov prvi susret.

''Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel i da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima'', otkrila je Maja u jednom intervjuu za Happy FM.

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti ''Kumovi''- serija koja je postala sinonim za vrhunsku domaću produkciju!

''Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše'', pričala je.

Galerija 26 26 26 26 26

''Poslao je bocu pjenušca pa smo tad već i popili kavu, ali u društvu, nikad sami. Stvarno se čovjek nikad nije upucavao'', rekla je te otkrila kada se dogodila kemija.

Maja Šuput - 4 Foto: Maja Šuput/Instagram

''I tek treće godine ja sam bila slobodna, on je bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I boga mi, on je primio i nije više pustio. Uzela direktora, hotel ću si očigledno izgraditi sama jednog dana'', ispričala je.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput, Marko Bošnjak Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

A što vi kažete na Nenadova brata, pišite nam u komentarima ispod teksta!

OVDJE poslušajte kako zvuči kad Bloom pjeva najveći hit Zvonka Bogdana!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ćorluka i Kranjčar stare kao vino! Danas izgledaju bolje nego u danima najveće slave

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Pamtite li sve pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve kroz godine osvojio srca publike!

Pogledaji ovo Celebrity Švercerskim poslovima obitelji na granici 2018. godine smijali su se svi pred ekranima Nove TV!

Pogledaji ovo Celebrity Veliki intervju s Ivanom Petrović: Ovo je njezina poruka mladim novinarima koji tek ulaze u svijet televizijskog novinarstva