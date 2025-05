Maja Šuput otkrila nam je zašto nikad dosad nije izašla na izbore!

U videospotu za pjesmu ''3 i 15'' Maja Šuput pokazala je svoje vozačko umijeće. Za upravljačem je pravi Schumacher, no u jednoj građanskoj dužnosti potpuno je podbacila. Naime, nikad nije izišla na izbore. Zašto će ove nedjelje ipak glasovati, kako to da je odbila priključiti se političkim strankama i zašto je Bloom za rođendan dobio čak dvije harmonike, Maja je otkrila našem Davoru Gariću za IN magazin.

Radnju nove pjesme Maja je smjestila u sitne noćne sate. 3:15 glazbeno je, ali i vizualno, nešto što od nje nismo očekivali.



''Imali smo neku posebnu kameru, ja ne znam kako se to zove, ta je kamera išla okolo naokolo, sve je na snimanju bilo vrlo futuristički. Tri stajlinga, tri perike. Nije puno! To u normalnom danu ja promijenim. Ujutro imam svoju glavu za vrtić, onda poslije imam neko snimanje, navečer gaža... tako da ti je to meni ko dobar dan!'', kaže Maja.

Maja je i za volanom pravi Schumacher.



''Ajde, kad odem na autoput malo stisnem, ali ne bi rekla da sam nešto preluda, više sam oprezna, ali ne držim se baš strogo 130, da se ne lažemo'', kaže.



Ovih dana ima pune ruke posla. U tijeku je snimanje Superalenta.



''Ovo je najbolja sezona ikad! Nema onih osrednjih, možda je bilo dva tri! Ili su totalni genijalci ili su totalni luđaci!'', tvrdi Maja.

Upravo je jedan nastup iz prošle sezone Majina Blooma potpuno začarao.



''I pjevao je ''We don't need no education''... Bloom misli da je to najbolja stvar u povijesti, ali on je skinuo baš kao što ovaj pjeva. 500 puta na dan se to sluša, kunem ti se životom. Dođe mi da se ubijem nekad. I dobio je za rođendan dve harmonike! Rasteže harmoniku, u vrtić ju je nosio, ma show program!''.



Ususret predstojećim lokalnim izborima ove nedjelje, kaže da je u toj građanskoj dužnosti potpuno podbacila.



''Pa još nikad nisam bila na izborima! Da. Nikad nisam izašla na izbore. Imam dva razloga za to. Pod broj jedan ja pratim politiku. Ne bi vjerovao, ali jedino što ja volim gledati su vijesti. Mene strašno interesiraju vijesti, što se dešava, hoćeš da je rat, hoćeš da je negdje bomba pala... Ne znam zašto, ali iz nekog razloga me intresira. Kad gledaš domaću politiku ti si jako upućen tko je tko, tko šta radi, ali nikad nisam imala želju otići na glasovanje da bih ja nešto dobila s tim jer sam uvijek mislila da s tim nikad ništa neću promijenit...neš ti moj glas, ne! Ali sad idem na ovo glasovanje, za Zagreb!'', poručila je Maja.

Zvali su je iz različitih stranki da se uključi u politiku, no sve je glatko odbila.



''Ljudi ne vole političare, a ja volim biti voljena! To je broj jedan. Ja sam tip koji voli biti likeable! Ne volim taj.... Tko god vidi političare uvijek je ''Aaaaaaah, taj je idiot!'' Da čovjek napravi šta god na svijetu uvijek će biti idiot, kradljivac, lopov'' Nikad nemaju dobar imidž, a ja ne bih voljela ne imat dobar imidž. Često su me zvali, ne bi vjerovao, ali često su me zvali da se uključim, ali niti imam vremena niti me politika s te strane zanima'', rekla je.

Zato najavljuje nove poduzetničke pothvate.



''Daj mi da te iznenadim, ali jako veliku stvar sam uzela pod kontrolu i u svoje ruke, jedan novi poduzetnički pothvat. Možda najveći zalogaj za sada'', otkrila je Maja.

Do tada provodimo sitne noćne sate u ludoj vožnji s Majom Šuput.

