Prošlo je 25 godina od kultne komedije: Ove tajne o filmu mogle bi iznenaditi i najveće fanove

"Dnevnik Bridget Jones" slavi 25 godina od svog izlaska, a mnogi ljubitelji serijala i danas se iznenade zanimljivostima koji se vežu uz film.

Prije 25 godina svijet je upoznao Bridget Jones – nesavršenu, duhovitu i brutalno iskrenu junakinju koja je zauvijek promijenila žanr romantičnih komedija. Filmska adaptacija romana Helen Fielding brzo je postala globalni hit, a Bridget, u nezaboravnoj izvedbi Renée Zellweger, pretvorila se u simbol jedne generacije.

Povodom velike obljetnice Daily Mail donio je niz zanimljivosti iz pozadine jedne od najvoljenijih franšiza romantičnih komedija svih vremena.

Iako je "Dnevnik Bridget Jones" moderna romantična komedija, njegovi korijeni duboko su povezani s književnim klasikom "Ponos i predrasude". Lik Marka Darcyja očita je referenca na slavnog gospodina Darcyja, no to nije jedina poveznica.

Colin Firth u Foto: YouTube/Screenshot

Bridget je djelomično inspirirana Elizabeth Bennet, dok njezin šef Daniel Cleaver podsjeća na zavodljivog, ali nepouzdanog Wickhama. Čak i naziv izdavačke kuće – Pemberley Press – dolazi iz imena Darcyjeva imanja.

Zanimljivo je i da je Colin Firth, koji u filmovima glumi Marka Darcyja, ranije utjelovio istog lika u BBC-jevoj adaptaciji "Ponosa i predrasuda" iz 1995. godine – što je bila svojevrsna interna šala producenata.

Danas je teško odvojiti Bridget od Renée Zellweger, koja je u međuvremenu osvojila dva Oscara, no ona nije bila prvi izbor. Uloga je prvotno ponuđena Toni Collette, koja ju je čak i prihvatila, ali je morala odustati zbog kazališnih obveza. Među glumicama koje su se razmatrale bile su i Kate Winslet, Rachel Weisz, Cameron Diaz, Helena Bonham Carter, Tilda Swinton i Emily Watson. Producenti su, međutim, tražili specifičnu nesavršenu karizmu i na kraju je upravo Renée, koju su proslavili "Jerry Maguire", "Neženja", "Ja, ja i Irene" te "Bolničarka Betty", bila pun pogodak.

Kada je objavljeno da će Teksašanka Renée Zellweger glumiti tipičnu Londončanku, reakcije su bile podijeljene. No glumica je sve skeptike brzo utišala.

U cilju što bolje pripreme, preselila se u Veliku Britaniju mjesecima prije snimanja, radila u izdavačkoj kući i svakodnevno govorila britanskim naglaskom, čak i izvan seta. Njezina posvećenost rezultirala je jednim od najuvjerljivijih britanskih naglasaka koje je izvela američka glumica.

U sklopu priprema za ulogu, Renée je radila u londonskoj izdavačkoj kući Picador pod lažnim imenom – Bridget Cavendish. Ironično, dio njezina posla bio je izrezivati novinske članke o samoj sebi, uključujući i one kritične prema odluci da upravo ona glumi Bridget.

Jedna od najupečatljivijih scena u filmu – nespretna tučnjava između Marka Darcyja i Daniela Cleavera – gotovo uopće nije bila planirana. Naime, Hugh Grant i Colin Firth inzistirali su da scena izgleda realistično, odnosno pomalo nespretno i antiklimaktično, baš kao što bi to izgledalo u stvarnom životu. Upravo ta autentičnost učinila je scenu kultnom.

Vjerovali ili ne, Bridget Jones navodno je utjecala i na vinsku industriju. Njezina sklonost ispijanju velikih količina Chardonnaya, često u trenucima frustracije, dovela je do toga da je to vino počelo dobivati negativnu percepciju. Stručnjaci su čak tvrdili da je nakon filma Chardonnay izgubio dio svoje seksi reputacije.

Iako su interijeri snimani u studiju, eksterijer Bridgetina stana nalazi se u londonskom Boroughu, na adresi 8 Bedale Street. Ispod stana nalazi se poznati pub The Globe, koji je postao popularna turistička atrakcija među obožavateljima.

Zanimljivo je da film nema isti završetak u svim verzijama. U britanskoj verziji, nakon slavnog poljupca Bridget i Marka slijede odjavne špice uz humoristične intervjue likova. U američkoj verziji, pak, gledatelji dobivaju dodatak u obliku kućnih snimki Bridget i Marka kao djece – detalj koji se provlači kroz film.

Od prvog filma do danas, Bridget Jones franšiza dobila je tri uspješna nastavka i ostala jedan od najutjecajnijih romcom serijala. Njezin utjecaj vidi se i u načinu na koji su prikazane žene u modernim romantičnim komedijama – nesavršene, stvarne i samosvjesne.

Čak se govori i o tzv. efektu Bridget Jones – ideji da su žene, inspirirane njezinom pričom, počele kasnije ulaziti u ozbiljne veze i brak. I 25 godina kasnije, Bridget Jones ostaje jednako relevantna, zabavna i – što je najvažnije – iskreno ljudska. Upravo zato ne čudi da fanovi i dalje priželjkuju novi nastavak njezine priče.

