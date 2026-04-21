Reality ljepotica u bijelom bikiniju pokazala raskoš, s 57 godina ima zavidnu liniju!

Sunčani Miami ovih je dana postao kulisa za druženje zvijezda kultnog realityja ''The Real Housewives of New York City'', a posebnu pažnju ponovno je privukla Kelly Bensimon.

Zvijezde popularnog realityja ''The Real Housewives of New York City'', Kelly Bensimon, Luann de Lesseps, Sonja Morgan i Ramona Singer, snimljene su kako uživaju na suncu u luksuznom South Beachu na Floridi, prije večernjeg izlaska u poznati klub The Palace.

U središtu pažnje ponovno se našla Kelly Bensimon, koja je u bijelom bikiniju pokazala zavidnu figuru i samouvjeren stil, potvrdivši zašto je godinama bila jedna od najupečatljivijih članica franšize.

No, Kelly danas nije samo reality zvijezda.

Kelly Bensimon rođena je 1968. u Illinoisu, a karijeru je započela kao model još u tinejdžerskim danima. Kasnije se etablirala kao urednica modnog časopisa Elle Accessories, autorica i televizijska osobnost.

Globalnu popularnost stekla je sudjelovanjem u ''The Real Housewives of New York City'', gdje je bila dio glavne postave od 2. do 4. sezone.

Posljednjih godina fokusirala se na poslovni svijet, konkretno luksuzne nekretnine i to vrlo uspješno.

Prema dostupnim podacima, Bensimon je u jednoj godini prodala nekretnine u vrijednosti od čak 110 milijuna dolara te je proglašena ''rookiejem godine'' u jednoj od vodećih brokerskih kuća.

Osim televizije i biznisa, Kelly je i majka dvoje djece te aktivna poduzetnica koja paralelno razvija osobni brend. Njezina karijera danas je primjer kako reality zvijezde mogu uspješno iskoristiti popularnost i pretvoriti je u ozbiljan poslovni uspjeh.

Vrlo je popularna i na društvenim mrežama gdje ju prati više od milijun ljudi.

