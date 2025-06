Nekadašnja Loto djevojka otkrila koliko je zarađivala: "Nije mi žao što sam odustala"

Suzana Mančić otkrila je kako je dobila posao Loto djevojke, ali i kako je izgledalo njezino prvo snimanje.

Iako već nekoliko godina ne radi taj posao, Suzana Mančić i danas je mnogima pojam za Loto djevojku. Ova voditeljska rola donijela joj je veliku slavu, a i dan danas mnogi su zainteresirani za Mančić baš zbog Lota.

68-godišnja televizijska ličnost došla je u priliku da progovori o ovom poslu, ali i o zaradi.

Suzana Mančić Foto: Instagram

Suzana Mančić - 4 Foto: Suzana Mančić/Instagram

Suzana Mančić - 2 Foto: Suzana Mančić/Instagram

"Završila sam prvu godinu fakulteta lako, druga već teška, treća katastrofa! Nosila sam knjige u Australiju, u Ameriku, ali džaba, ne možeš i učiti i nešto vidjeti, ali sam odlučila završiti fakultet. Zvali su me i s tadašnje televizije "Beograd" da dođem, kažu: "Dođi, imamo nešto za tebe!". Na kraju odem, objašnjavali su oni meni što je loto, nisam ni znala što je. Oni su mi rekli da se samo trebam nasmiješiti i pokazati broj, ali ja sam mislila da sam tada već popularna, da sam zvijezda i htjela sam nešto pričati", izjavila je Mančić, otkrivši kako nije bila prezadovoljna. "Međutim, nisu me mogli ozvučiti, jer je bubanj bio previše bučan. Ali su to već od naredne emisije sredili, a moja prva emisija je prošla nijemo. Mislila sam da će to biti zezanje, tko će to gledati, ali to je bila prava senzacija. Bila sam smiješno plaćena, jer je televizija plaćala po minuti, ali su me stalno zvali kad god se nešto izvlačilo, bila sam popularna. To je trajalo četiri godine, ali nije mi žao što sam otišla."

Suzana Mančić Foto: Instagram

Suzana Mančić - 3 Foto: Instagram

Suzana Mančić - 3 Foto: Instagram

Još ranije je priznala kako dobiva tek 450 eura mirovine.

Mančić se jedno vrijeme bavila i pjevanjem, a sve je započelo kada je pjevala prateće vokale Miju Jevremoviću. Ne sjeća se točno kako je započela televizijska karijera, a zbog jedne glumačke prilike i danas žali.

"Najveća greška je nemati vjere u sebe i kao jako mlada, a imala sam možda 22 godine, otišla sam na probno snimanje za jednu značajnu ulogu u "Nacionalnoj klasi". Prošla sam i dobila scenarij, dobila ugovor i uznemirila se i eto takva jedna situacija", ispričala Mančić, dodavši: "Tkoo zna što je promijenila u daljnjem tijeku mog života i moje karijere, ali ne mogu se žaliti. Kasnije sam iskoristila svaku priliku koja mi se pružila i imala zadovoljstvo igrati u filmovima kao što su "Ćao inspektore", "Žikina dinastija". Nastupala sam u mnogobrojnim show-programima, tako sam našla i muža."

Već 25 godina uživa u ljubavi s grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, a u prvom braku s Nebojšom Kunić dobila je dvije kćeri.

Što mislite o Suzaninoj priči, pišite nam u komentarima!

