Znate li kako se zapravo preziva Suzana Mančić? U dokumentima joj piše nešto drugo!

Najpoznatija loto-djevojka bivše države u predstavlja se kao Suzana Mančić, no to nije njeno pravo prezime.

Najpoznatija loto-djevojka bivše države Suzana Mančić prošle godine otišla je u mirovinu nakon 50 godina karijere.

Kroz cijelu karijeru svi je znaju kao Suzanu Mančić, no u dokumetima se tako uopće ne preziva.

Naime, njeno prezime je Kunić, koje je uzela nakon udaje za prvog supruga Nebojšu Kunića.

''Tradicionalno sam uzela suprugovo prezime i onda kada su službeni dokumenti u pitanju, ljudi se zapanje kao: ''Vi niste Mančić?'', ja kažem: ''Pa, nisam'', rekla je Suzana jednom.

Zbog prezimena bivšeg muža danas često raspravlja sa sadašnjim, bogatim Grkom Simeonom Ockomosom.

''Moj suprug kaže: ''Dobro, Mančić, ti ne moraš nositi moje prezime, ali nije u redu da si udana za mene, a imaš prezime drugog muža'', priznala je voditeljica i otkrila da joj promjena prezimena u dokumentima sad predstavlja problem.

''To je tolika komplikacija promijeniti sve papire, imam registriranu firmu na svoje ime, bankovne račune, nekretnine…Sve to moram mijenjati. Kad bi postojala neka agencija koja će to napraviti, ja bi drage volje sve promijenila.''

Inače, Suzana je nedavno otkrila koliku ima mirovinu. Više pročitajte OVDJE.

