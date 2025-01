Pogledajte kako izgleda elitna vila u Beogradu koja je donedavno pripadala Zdravku Čoliću!

Zavirite u nekadašnju vilu Zdravka Čolića u Beogradu, jedna je od najskupljih kuća na estradi.

Zdravko Čolić do prošle godine živio je u jednoj od najelitnijih kuća u Beogradu u naselju Košutnjak.

Kako pišu srpski mediji, Zdravko je kuću prodao za više od milijun eura, a gdje je odselio nije poznato.

Vila je imala zelenu okućnicu, a u dvorištu je bio i luksuzan bazen s kojeg je njegova kćer Una često dijelila svoje fotografije.

Blic piše kako je Čola prodao kuću jer je trebao mir. Njegovi fanovi često su dolazili ispred njegovog doma te ga željeli upoznati, ali čini se kako je Čoliću to dojadilo pa je odlučio promijeniti adresu.

Fotografije vile pogledajte OVDJE.

''Čola je velika zvijezda, ali živi život kao svaki drugi građanin. Miran, tih, obiteljski i jednostavan. Još za vrijeme korone je razmišljao da proda kuću i to je nedavno i realizirao. Želio je promijeniti sredinu i, čim je rekao prijateljima da ima namjeru seliti se, kupca je brzo našao. Doduše, prethodnih godina je u više navrata imao ponude za kuću, ali to je učinio tek kad je on smatrao da je pravi trenutak. Čola vodi računa o svemu. Iako ga poznajem, ovoga puta nisam upućen u to gdje se preselio. Sada ide lijepo vreme, boravit će ili u Bosni i Hercegovini, ili negdje na primorju'', rekao je bio za srpske medije jedan izvor.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Bivši šef SDP-a postao zvijezda TikToka, ovo je video kojim je skupio više od 60 tisuća pregleda!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Nekad i sad Prisjetite se trenutka kad je Josipa Lisac izvela himnu na inauguraciji Zorana Milanovića prije pet godina!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je počela ljubavna priča Prije i Filipa Živojinovića? Imala je samo 22 godine kad su se vjenčali!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Princ William nije bio uzoran student kakvim su ga mnogi zamišljali: ''Morali smo mu zabraniti dolazak''

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je pjesma koja se čula nakon pobjedničkog govora predsjednika Milanovića!

Pogledaji ovo Celebrity Naša zastupnica Europskog parlamenta skinula je cipele u Milanovićevom stožeru i šetala bosa