Ovako je zanosna kći Zdravka Čolića proslavila poseban dan: Pohvalila se domaćim specijalitetima i pogledom od milijun dolara!

Una Čolić pohvalila se kako je provela svoj rođendan, a sudeći prema objavljenim fotografijama, vidno je uživala.

Starija kći Zdravka Čolića, Una Čolić, proslavila je 23. rođendan, a s pratiteljima je podijelila kako je provela poseban dan.

Naime, na Instagram profilu objavila je fotografiju u dekoltiranoj majici gdje se pohvalila rođendanskom šminkom.

Pored toga, podijelila je i malu rođendansku tortu, kao i slasnu večeru, ali je Una pokazala i prelijep pogled s terase na kojoj je uživala.

Inače, Una često s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a jednom prilikom je i njen otac prokomentirao njenu aktivnost na društvenim mrežama.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", objasnio je Čolić svojedobno.

Podsjetimo, Zdravko je u braku sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, par se upoznao u Makarskoj, a osim kćeri Une, imaju i kćer Laru.

