Kći Zdravka Čolića ima razlog za slavlje, vijest o prinovi podijelila je na društvenim mrežama!

Una Čolić otkrila je da su njezini prijatelji postali roditelji djevojčice kojoj su dali ime Elena.

Kći Zdravka Čolića, Una Čolić, na društvenim mrežama pohvalila se kako uživa na jednom slavlju, a imala je i poseban razlog.

Naime, njezini bliski prijatelji postali su roditelji, a Una je objavila i fotografiju novopečenog oca.

''Neka je sa srećom, Elena'', glasio je emotivni opis.

Slavili su do sitnih večernjih sati. U jednom trenutku stigli su i trubači, a dio atmosfere kći glazbenika podijelila je na Instagramu.

Inače, Una često s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a jednom prilikom je i njen otac prokomentirao njenu aktivnost na društvenim mrežama.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", objasnio je Čolić svojedobno.

Podsjetimo, Zdravko je u braku sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, par se upoznao u Makarskoj, a osim kćeri Une, imaju i kćer Laru.

Nedavno je otkriveno i tko je bila pjevačeva prva ljubav, a više o tome pročitajte OVDJE.

