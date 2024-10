Seks-bomba 90-ih ne odustaje od odluke da ne nosi šminku, no ovaj put nečemu nije odoljela

Pamela Anderson ponovo je očarala prirodnom ljepotom na crvenom tepihu.

Glumica Pamela Anderson bila je jedna od nazočnih na dodjeli nagrada Glamour Women of the Year u Londonu. Na crvenom se tepihu pojavila bez šminke, no ipak nije odoljela staviti ruž za usne.

Izgledala je odlično i opušteno u dugoj crnoj haljini, a modnu kombinaciju upotpunila je bež potpeticama i srebrnom ogrlicom.

Podsjećamo, Pameli to nije prvi put da se u javnosti pojavljuje u prirodnom izdanju, a jednom prilikom odlučila je i novinarima otkriti zašto je to tako.

''90-e su bile 90-e, a sada je 2023. Volim raditi stvari koje su drukčije. Ovo je novo poglavlje mog života'', rekla je za Entertainment Tonight.

''Za prirodnu ljepotu također je potrebno dva sata pred ogledalom. Smiješno je jer, znate, sad sam gotovo uvijek u vrtu. Uvijek imam prljavštinu ispod noktiju. Lijepo je nositi dijamante samo da to malo uljepšam'', dodala je.

Ranije je rekla da se prestala šminkati nakon što je njezina vizažistica Alexis Vogel preminula od raka dojke.

