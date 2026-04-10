Hrvatska glumica osvojila Ameriku: LA Times nahvalio izvedbu mlade Gale!

Hrvatska glumačka scena dobila je još jedno veliko međunarodno priznanje, mlada glumica Gala Nikolić oduševila je američke kritičare svojom izvedbom u hvaljenoj predstavi ''Fairview''.

Hrvatska glumica Gala Nikolić ostvarila je zapažen uspjeh na američkoj kazališnoj sceni, gdje je njezina izvedba u nagrađivanoj drami ''Fairview'' autorice Jackie Sibblies Drury privukla pozornost uglednih kritičara.

U najnovijem osvrtu prestižni Los Angeles Times izdvojio je upravo Nikolić kao jedno od najupečatljivijih lica produkcije koja se izvodi u losanđeleskom Matrix Theatreu.

Gala Nikolić - 2

Predstavu, koju u produkciji kazališne kuće Rogue Machine režira Oz Scott, kritika opisuje kao kompleksno i višeslojno djelo koje se poigrava s očekivanjima publike. Pulitzerom nagrađeni ''Fairview'' započinje kao naizgled bezbrižan sitcom o afroameričkoj obitelji, no ubrzo se transformira u oštru i provokativnu analizu rase, identiteta i samog čina promatranja. U nekoliko činova drama mijenja perspektivu gledatelja i postupno dekonstruira kazališnu iluziju.

Iako Los Angeles Times ne štedi pohvale za cijeli glumački ansambl, u tom kontekstu posebno se istaknula Gala Nikolić, koja tumači lik Bets, opisana kao ''grandiozna diva slavenskoga naglaska''.

Gala Nikolić - 3

Pogledaji ovo Celebrity Novi dokumentarac o Michaelu Jacksonu otkriva detaljan iskaz 13-godišnjaka: ''Jedini način da dijete to vidi jest ako je pjevač bio gol''

''Njezina izvedba, koja se na početku može činiti pretjeranom, dobiva punu snagu i smisao u završnici, kada se početna komedija pretvara u dekonstrukciju. Ono što je isprva djelovalo prenaglašeno, postaje ključni element predstave'', navodi LA Times.

29-godišnja Nikolić iza sebe već ima impresivan međunarodni put. Prva je Hrvatica koja je diplomirala na prestižnoj privatnoj umjetničkoj školi California Institute of the Arts. U Los Angelesu je debitirala 2021. godine u REDCAT Theatreu u predstavi ''Kubrick’s Aryan Papers''.

Gala Nikolić - 1

Osim glumačkim radom Nikolić se profilirala i kao redateljica s jasnim autorskim fokusom na teme vezane za žene. Redateljski je debitirala monodramom ''Land of The Wolves'', a u Los Angelesu je osmislila, režirala i glumila u predstavi ''Dead Croatian Women'', koja tematizira povijesni lov na vještice u Hrvatskoj.

Gala Nikolić - 4

Pogledaji ovo Celebrity Kći splitskog fotografa i ugledna liječnica ispraćena na vječni počinak u New Yorku

Njezin najnoviji uspjeh u ''Fairview'' potvrđuje kako hrvatski talent sve snažnije pronalazi svoje mjesto na međunarodnoj kazališnoj sceni.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Zašto Megan Fox zbog provokativnih fotografija na Instagramu gubi milijune dolara?

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Bivša WAGsica pokazala svoje čari u 58. godini, čipkasti bikini istaknuo je sve njezine adute