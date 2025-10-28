Ogroman red od ranog jutra ispred HNK-a u Zagrebu: Svi žele svoju ulaznicu za Orašara!

Balet ''Orašar'' svake godine izazove sve više pozornosti, pogledajte kakav je red ispred HNK-a za ulaznice.
Ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta opet je golemi red.3 vijesti o kojima se priča nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...'' senzacija s društvenih mreža Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni! ''O moj Bože, što je ovo?!'' Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Počela je prodaja ulaznica za najtraženiju blagdansku predstavu: balet "Orašar". Tradicionalna božićna bajka Petra Iljiča Čajkovskog, omiljena među svim generacijama, i ove godine izaziva golem interes.
Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Prije nekoliko dana priliku za kupnju ulaznica imali su pretplatnici, a i tada se ispred HNK-a stvorio red. Prizore pogledajte OVDJE.
Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 3 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Pogledaji ovo Zanimljivosti Hoće li nova Miss Hrvatske biti doktorica, znanstvenica ili odvjetnica?
Interes publike ne jenjava ni nakon desetljeća izvođenja. "Orašar" se svake godine rasproda u rekordnom roku, a za mnoge Zagrepčane odlazak na tu predstavu nezaobilazan je dio blagdanske tradicije.
Orašar Foto: PR
In Magazin: Orašar u Lisinskom - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Orašar Foto: PR
Izvedbe predstave su tijekom cijelog studenog, prosinca i početkom siječnja, a više informacija pronađite na internetskoj stranici HNK-a.
Galerija 9 9 9 9 9
Pogledaji ovo Celebrity TikToker iznenada preminuo u 26. godini, posljednja objava slomila je srce fanovima
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Sandra Bagarić i suprug Darko Domitrović ukrali show na premijeri u Zagrebu
Pogledaji ovo Celebrity Kultni glumac u 71. godini dobio osmo dijete, vijest je sam objavio