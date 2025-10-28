Ogroman red od ranog jutra ispred HNK-a u Zagrebu: Svi žele svoju ulaznicu za Orašara!

Balet ''Orašar'' svake godine izazove sve više pozornosti, pogledajte kakav je red ispred HNK-a za ulaznice.

Ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta opet je golemi red.

Počela je prodaja ulaznica za najtraženiju blagdansku predstavu: balet "Orašar". Tradicionalna božićna bajka Petra Iljiča Čajkovskog, omiljena među svim generacijama, i ove godine izaziva golem interes.

Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Prije nekoliko dana priliku za kupnju ulaznica imali su pretplatnici, a i tada se ispred HNK-a stvorio red. Prizore pogledajte OVDJE.

Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Red za balet ''Orašar'' ispred HNK - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 3 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Interes publike ne jenjava ni nakon desetljeća izvođenja. "Orašar" se svake godine rasproda u rekordnom roku, a za mnoge Zagrepčane odlazak na tu predstavu nezaobilazan je dio blagdanske tradicije.

Orašar Foto: PR

In Magazin: Orašar u Lisinskom - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Orašar Foto: PR

Izvedbe predstave su tijekom cijelog studenog, prosinca i početkom siječnja, a više informacija pronađite na internetskoj stranici HNK-a.

