Avion u dnevnom boravku? Bivšu stjuardesu zbog te ideje prati pet milijuna ljudi!

Bivša stjuardesa Barbara Bacilieri pretvorila je dnevni boravak u "avion" i tako izgradila karijeru influencerice s milijunima pratitelja, dijeleći savjete i tajne iz svijeta letenja.

Bivša stjuardesa Barbara Bacilieri, poznatija kao Barbie Bac, svoj je dnevni boravak pretvorila u nesvakidašnji prostor - repliku unutrašnjosti aviona.

U stanu je postavila redove sjedala, prozore i zavjese poput onih u zrakoplovu, a sve kako bi stvorila studio za snimanje videa koji su joj donijeli milijune pratitelja.

Danas je uspješna travel influencerica s gotovo pet milijuna pratitelja na TikToku i milijunima na YouTubeu.

Nakon 14 godina rada kao stjuardesa, Barbara sada dijeli zanimljivosti iz svijeta letenja i korisne savjete za putnike, od ponašanja u avionu do trikova koje rijetko tko zna.

Tako upozorava da se u slučaju mučnine uvijek koriste vrećice, a ne pod kabine, te savjetuje putnicima da nikada ne idu bosi u WC jer se on temeljito čisti tek jednom dnevno. Također apelira da se smeće ne ostavlja u džepovima sjedala jer to često stvara neugodne situacije za kabinsko osoblje.

Njezin neobični "avion u dnevnom boravku" pokazao se kao pun pogodak, a upravo zahvaljujući toj ideji postala je jedna od najpraćenijih influencerica u svom području.

