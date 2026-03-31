Severina emotivnom objavom sa sinom otkrila posebnu vezu koja je dirnula mnoge

Severina je emotivnom objavom čestitala rođendan Andrei Čermak, a fotografije otkrivaju veselo slavlje uz pjesmu Nine Badrić i dirljive trenutke sa sinom.

Severina je na društvenim mrežama podijelila emotivnu čestitku povodom rođendana njezine vjenčane kume Andreje Čermak, a fotografije s proslave otkrivaju večer ispunjenu glazbom, smijehom i bliskim prijateljima.

Slavlje je okupilo brojne poznate uzvanike, a posebnu atmosferu dodatno je podigla Nina Badrić, koja je zapjevala i rasplesala goste. U opuštenoj i elegantnoj atmosferi nizali su se zagrljaji, zajedničke fotografije i iskrene emocije.

Severina, Nina Badrić Foto: Instagram

Najviše pažnje ipak je privukla Severinina objava sa sinom Aleksandrom, koja je raznježila brojne pratitelje i izazvala lavinu reakcija.

Uz niz fotografija, pjevačica je slavljenici uputila i dirljive riječi.

"Sretan rođendan mojoj lijepoj i dragoj seji, kumi, prijateljici, za Aleksandra "tetki iz Njemačke". Sretni ti svi dani koji dolaze, da si uvijek voljena, okružena svojom djecom i dobrim ljudima. Bilo je to predivno slavlje", napisala je Seve i time otkrila da i njezin sin Aleksandar ima poseban i blizak odnos s njezinom vjenčanom kumom.

Severina, Andrea Čermak Foto: Instagram

Severina, Andrea Čermak Foto: Instagram

Fotografije otkrivaju da se slavilo u glamuroznom, ali toplom okruženju, uz tortu, pjesmu i dobro raspoloženje koje je trajalo do kasno u noć.

OVDJE poslušajte kako zvuči kad Seve i Nina Badrić ukrste glasove u hitu starom 28 godina!

