Severina emotivnom objavom sa sinom otkrila posebnu vezu koja je dirnula mnoge

Severina je emotivnom objavom čestitala rođendan Andrei Čermak, a fotografije otkrivaju veselo slavlje uz pjesmu Nine Badrić i dirljive trenutke sa sinom.
Severina je na društvenim mrežama podijelila emotivnu čestitku povodom rođendana njezine vjenčane kume Andreje Čermak, a fotografije s proslave otkrivaju večer ispunjenu glazbom, smijehom i bliskim prijateljima.
Galerija 26 26 26 26 26
Slavlje je okupilo brojne poznate uzvanike, a posebnu atmosferu dodatno je podigla Nina Badrić, koja je zapjevala i rasplesala goste. U opuštenoj i elegantnoj atmosferi nizali su se zagrljaji, zajedničke fotografije i iskrene emocije.
Najviše pažnje ipak je privukla Severinina objava sa sinom Aleksandrom, koja je raznježila brojne pratitelje i izazvala lavinu reakcija.
Uz niz fotografija, pjevačica je slavljenici uputila i dirljive riječi.
"Sretan rođendan mojoj lijepoj i dragoj seji, kumi, prijateljici, za Aleksandra "tetki iz Njemačke". Sretni ti svi dani koji dolaze, da si uvijek voljena, okružena svojom djecom i dobrim ljudima. Bilo je to predivno slavlje", napisala je Seve i time otkrila da i njezin sin Aleksandar ima poseban i blizak odnos s njezinom vjenčanom kumom.
Fotografije otkrivaju da se slavilo u glamuroznom, ali toplom okruženju, uz tortu, pjesmu i dobro raspoloženje koje je trajalo do kasno u noć.
OVDJE poslušajte kako zvuči kad Seve i Nina Badrić ukrste glasove u hitu starom 28 godina!
