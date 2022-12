Neno Belan o pokojnom kralju funka: ''Dino Dvornik bio je vrlo inteligentan i lojalan tip''

Neno Belan, koji je u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji gostovao s Fiumensima, prisjetio se djetinjstva u Splitu i Dina Dvornika.

Belan je Giulianu otkrio po čemu pamti djetinjstvo u Splitu. ''Opušteno, neopterećeno, genijalno, puno doživljaja, puno dobre ekipe…'' rekao je i kroz smijeh nastavio.

Pogledaj i ovo Nasmijala do suza Danijela Dvornik otkrila koga je to Dino nazvao kada joj je prijetio razvodom, tako nešto je mogao samo on izvesti!

''Stavljali smo gušterice na stolicu profesorice iz matematike u osnovnoj školi'', ispričao je.

Ispričao je i priču o Barbari.

''Barbara je rodom iz Amerike. Došla je na ljetovanje u Dalmaciju, tu smo se upoznali i zaljubili na prvi pogled, onda sam je doveo u Rijeku.'' Barbara je inače njegova crvena gitara, koju je u New Yorku kupio Jadran Vušković iz Daleke obale.

Prisjetio se i Dina Dvornika, s kojim je bio veliki prijatelj.

''Bio je super, vrlo inteligentan tip, duhovit, luckast, s njim nikad nije bilo dosadno. To je uvijek bilo neko ludilo, smijanje, neke baze. Često je bio gost na mojim koncertima, ja na njegovima. On to nikad nije zeznuo. Bez obzira na sve priče koje kruže oko njega, on je stvarno bio lojalan. Zadnji put nam je došao u Tvornicu, pojavio se, otpjevao i to je zadnji put da smo se vidjeli, nažalost'', rekao je Belan i dodao da se nekoliko puta vidio s Danijelom Dvornik, koja sada živi na Braču, na kojem Neno ljetuje.

U nešto više od sat vremena Belan i ekipa otpjevali su neke stare, ali i nove hitove, kao što su ''Vino noći'', ''Ivona'' i ''Jube moja znaj''. Obradili su i pjesmu ''Moja prva ljubav'', koju u originalu izvodi grupa Haustor.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Tko je zgodna Hrvatica kojoj je Neymar lajkao fotografiju, a svjetski mediji su se raspisali o tome?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Potpuno gola Nives Celzijus novom fotkom nadmašila samu sebe: "Ajme, majko sveta!"