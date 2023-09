Art Zagreb za svoje šesto izdanje priprema jedinstvenu izložbu koja u fokus smješta snagu i svestranost boje

Iako bismo boju mogli plošno i suhoparno objasniti tek kao vizualnu interpretaciju svjetlosti koju određeni predmet reflektira ili apsorbira, u svijetu koji nas okružuje ona je mnogo više od svjetlosne frekvencije.

Boja je element koji našoj stvarnosti daje raznolikost, kompleksnost i slojevitost, jezik koji nas povezuje na univerzalnoj, općeljudskoj razini nadilazeći vrijeme i prostor, a u umjetnosti čini jedan od osnovnih alata izražavanja. Boja je u umjetnosti glasnik ideja i vizija, graditelj nekih novih svjetova, ali i ogledalo unutrašnjih stanja autora koji bojama oslikavaju jedinstveni svijet svoje duše.

Upravo su snaga i svestranost boje u umjetničkom izričaju protagonisti izložbe „Govor boje“ koja će publici biti predstavljena na šestom izdanju međunarodnog sajma umjetnina Art Zagreb koji se ove godine održava na Zagrebačkom velesajmu od 26. rujna do 1. listopada.

Izložba je rezultat višemjesečnog praktikuma u organizaciji strukovnog udruženja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske koji je kreiran s ciljem da ponovno poveže često razjedinjene tabore povjesničara umjetnosti i umjetnika, te potakne uvijek vrijednu razmjenu ideja i suradnju između teoretičara i praktičara. Nakon uspješne prošlogodišnje izložbe „Fikcija i fakcija“, u suradnji s Art Zagrebom DPUH ovog rujna postavlja izložbu djela suvremenih hrvatskih umjetnika tematizirajući različite načine umjetničkog izražavanja bojom – kontrastima, simbolikom te raznovrsnim materijalima i tehnikama.

Iako u svom stvaranju koriste isti umjetnički alat, boju, svaki od predstavljenih autora rabi ju na sebi svojstven način, čineći ju tako oblikovnim elementom koji ima snagu graditi posve nove, jedinstvene svjetove.

Skulpture Anite Kontrec bojama unose vitalnost u prostore okružene suvremenom arhitekturom koja je često lišena boja, Grgur Akrap u svom prepoznatljivom stilu vješto koristi kontrast i kompoziciju kako bi dočarao ozračje, Iris Jambrek se poigrava bogatim koloritom i kontrastima kako bi potaknula različite interpretacije, Marija Koruga boju koristi kako bi kod gledatelja izazvala različita emotivna stanja, a Ivan Prerad niže boje jednu za drugom u tankim vertikalnim linijama poput piksela na LCD ekranu kreirajući optičku iluziju. Ana Ratković Sobota stvara u tehnici batika na tkanini crpeći inspiraciju sa starih fotografija Plitvičkih jezera podcrtavajući negativan utjecaj čovjeka na okoliš, Damir Sobota koristi geometrijsku apstrakciju kako bi naglasio snagu jednostavnih oblika, Jelena Sokić bojama iscrtava svoje unutrašnje svjetove, a Marko Tadić u svojim multimedijalnim djelima bojom prenosi simbolična značenja ili naglašava pojedine likovne elemente. Matko Vekić koristi različite slikarske tehnike kojima bliske i svakidašnje motive tretira kao slikarski eksperiment, a Matej Vuković se kroz amorfne mase, intenzivne boje i monokromiju bavi ljudskom psihofizikom.

Umjetničke radove prate osvrti povjesničara umjetnosti temeljeni na promišljanjima o snazi i polivalentnosti boje u umjetničkom izražavanju koje su ponudili autori izložbe: Iva Brižan, Karla Čudina, Hana Kantoci, Lorena Šimić, Dorian Ruljančić, Ema Tomić, Željka Zdelar i Sofija Žagar. Osvrti, kao i radovi sami, podcrtavaju nedvojbenu moć boje svjedočeći o nevjerojatnoj paleti interpretacija, njezinoj simboličkoj vrijednosti i snazi da oblikuje naše svjetove.

Paralelno s programom Art Zagreba, u drugim će se paviljonima odvijati komplementarni sajmovi: Zagreb Design Week (7 i 8), Ambienta (8A i 9), Hotel&Gastroteh (11D) i Arhibau (10A i 11).



Za sva događanja sajma Art Zagreb vrijedi jedna ulaznica i jedinstveno radno vrijeme. Od 27.9. do 1.10. paviljoni su otvoreni od 11.00 do 20.00 sati, a vanjska događanja traju do 24.00 sata.

Ulaz na otvorenje je slobodan, a ulaznice za preostale dane se prodaju isključivo na ulazu (7 € dnevna, 15 € dnevna obiteljska, 25 € festivalska, 4 € umirovljenička i 4 € grupna, a za djecu do 10 godina ulaz je besplatan).

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najnovija objava o razvodu koja je sve šokirala: Godinama su svoju ljubav zdušno branili, a sad su nakon 27 godina priopćili da se rastaju!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Salma Hayek otkrila tajnu svog nikad tanjeg struka, ali jedna stvar joj se stvarno neda: "Za to treba disciplina..."