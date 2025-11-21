Serija glumice hrvatskog porijekla postala hit na Netflixu: "Nosi cijeli žanr na leđima!"

Serija "Absentia" u kojoj glavnu ulogu igra Stana Katic, mogla bi doživjeti sudbinu serije "Suits" nakon dolaska na Netflix.

Serija "Absentia", u kojoj je glavnu ulogu igrala glumica hrvatskih korijena Stana Katic, emitirala se tri sezone, prvo na AXN-u, a potom na Amazon Prime Videu, prije nego je uslijed pandemije Covida otkazana. Ovaj dramski projekt, prvi projekt Katic nakon zaključenja serije "Castle", odnedavno je u ponudi Netlixa, što se pokazao kao dobar potez.

Kako se može vidjeti na Netflixovoj aplikaciji, serija je trenutno drugi najgledaniji sadržaj na ovom streaming servisu.

Radnja serije odvija se oko FBI-jeve agentice Emily Byrne, koja je pronađena nakon šest godina nestanka tijekom kojih je proglašena mrtva, a kada se vrati u svijet, shvati da je život njezinih najmilijih u potpunosti promijenjen.

Da bi "Absentia" mogla doživjeti sudbinu serije "Suits" nakon dolaska na Netflix, pokazuju i komentari na X-u koji imaju samo riječi hvala.

"Stana glumi kao da se radi o njezinom životu. Ona nosi cijeli žanr trilera na svojim riječima. Ona je Majka!", "Još jedan od mojih ponovnih gledanja. Tko nije, neka pogleda "Absentiju" na Netflixu!", "Ako niste dosad pogledali, morate. Pamet će vam stati. Sjajna priča i fenomenalan posao svih, pogotovo Stane", "Zamislite da Netflix sada kaže "Znate što, vratimo Stanu i ekipu za još jednu sezonu"", ""Absentia" je napokon na Netflixu i napokon dobiva svu ljubav i poštovanje koje je zaslužila. Stana je zbilja imala najbolji nastup ikad", ""Absentia" na Netflixu je vrijedna vašeg vremena, pogotovo ako su u pitanju dobre serije ili filmovi", pišu novi fanovi serije.

Iako je naprasno otkazana poslije tri sezone, Katic, čiji je otac iz Vrlike, a majka iz okolice Sinja, vraća se na male ekrane nakon kratke stanke. Glumit će u špijunskoj drami "Entangled" o bračnom paru koji pokušavaju balansirati privatni i profesionalni život kao agenti CIA-e, a na njoj ponovno surađuje s producentom "Absentije" Willom Pascoeom.

Usprkos tome što je možemo gledati na malim ekranima, Katic godinama živi povučeno sa suprugom, australskim poduzetnikom hrvatskog porijekla Krisom Brkljacem, s kojim je 2021. dobila dijete.

Stana je nedavno boravila u Splitu, a kojim povodom, otkrijte OVDJE.

Koji su sve uspješni sportaši, glumci, pjevači i ostali porijeklom iz Hrvatske, saznajte OVDJE.

