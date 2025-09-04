Tko je naše gore list? Oni su bogati i slavni, a zajednički su im hrvatski korijeni

Oni su bogati i slavni s adresom u Hollywoodu. Među njima su planetarno popularni glumci, glazbenici, sportaši i misice. Svima je, pak, zajedničko to što imaju hrvatske korijene. Tko je sve naše gore list, doznala je Dorotea Filipaj.

Listu poznatih zvijezda s hrvatskim korijenima započinjemo s onim koji posljednjih dana puni naslovnice. Travis Kelce ime je koje odjekuje sportskim arenama, glazbenim ljestvicama i, odnedavno, hrvatskim medijima. Naime, zaručnik planetarno popularne pjevačice Taylor Swift potječe iz Gorskog kotara. Njegova majka Ina Marie Petranek bila je kći Franka Petraneka i Marie Štajduhar, a prabaka Marie je bila kći hrvatskih emigranata Georgea Štajduhara i Mary Jurković iz mjesta Velike Drage.

Listu nastavljamo s Peteom Radovichem, jednim od najnagrađivanijih televizijskih producenata današnjice. Na policama mu je čak 45 Emmyja, na brzom biranju Jay-Z, Obama i Tom Cruise, a srce – u Zadru.

''Mama i tata došli u Ameriku bez ičega, baš bez ičega i nekako sam uspio doći u vrh američke televizije. Sport, putovati po svijetu, sa zvijezdama, mogu raditi u Hrvatskoj, u Europi sam non-stop. Radim kako hoću, radim u uredu, mogu doma ostati. Mogu se dignuti 10, mogu se dignuti 6. Ovo je sve science fiction. American dream, baš American dream'', izjavio je Pete Radovich jednom prilikom.

Pete Radovich - 4 Foto: In Magazin

Pete Radovich - 2 Foto: In Magazin

Casino Royal, Zapravo ljubav, Jerry Maguire - samo su neki od filmova u kojima smo gledali lijepu Ivanu Miličević. Rođena je u Sarajevu za vrijeme Jugoslavije i kći je majke Tonke domaćice i oca Damira Miličevića, radnika u klaonici i privatnog poduzetnika. Kada je navršila 5 godina, njezina se obitelj preselila u Ameriku, gdje je i odrasla.

Američki glumac, redatelj i producent John Malkovich rođen je 1953. u gradiću Cristopheru u saveznoj državi Illinois. Roditelji njegova oca bili su podrijetlom Hrvati i to iz Ozlja, nedaleko od Karlovca.

John Malkovich Foto: In Magazin

Joe Manganiello, jedan od najseksepilnijih glumaca današnjice i suprug lijepe Sofije Vergare također ima hrvatske korijene. Njegova mama dijete je hrvatskih emigranata i djevojačko prezime joj je Bračanova, a tata mu je iz Italije.

Eric Bana zvijezda je filmova "Troja" i "Hulk", a malo tko zna da mu je pravo ime Eric Banadinović. Njegov djed Mate Banadinović iz Hrvatske se odselio u Australiju i od kraja Drugog svjetskog rata živio je u Melbourneu, gdje se 1968. rodio i Eric, kojem na službenim dokumentima i dalje piše Eric Banadinović.

Galerija 1 1 1 1 1

Posljednja, ali nikako manje važna je kanadska glumica hrvatskog podrijetla Stana Katić. U svojoj je karijeri glumila u popularnim američkim serijama kao što su Hitna služba, 24, Heroji te je imala glavnu ulogu u čak 8 sezona serije Castle. Svoje hrvatske korijene ponosno ističe u intervjuima jer njezini su roditelji još u vrijeme Jugoslavije, ni ne poznajući se, otišli u bijeli svijet trbuhom za kruhom, jedan iz okolice Sinja, a drugi iz Vrlike.

Stana Katic Foto: In Magazin

Hollywood je njihova pozornica, a hrvatski korijeni njihova supermoć!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.