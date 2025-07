Opatija domaćin 23. Liburnia Film Festivala: Pet dana posvećenih hrvatskom dokumentarnom filmu

Opatija će u kolovozu biti domaćin 23. izdanja Liburnia Film Festivala, jedinog festivala posvećen isključivo hrvatskom dokumentarcu

Od 26. do 30. kolovoza 2025. godine, Opatija će ponovno postati središnje mjesto domaćeg dokumentarnog filma. Na maloj Ljetnoj pozornici, u Villi Antonio i Kavani Palme (Hotela Bristol) održat će se 23. Liburnia Film Festival – jedini festival posvećen isključivo hrvatskom dokumentarcu. Publiku očekuju najbolji filmovi nove sezone, brojna gostovanja, razgovori s autorima, festivalske uspješnice, kao i niz naslova koji će upravo na LFF-u imati svoju premijeru.

Uz bogat filmski program, Liburnia Film Festival i ove godine donosi raznovrstan edukacijski program za sve uzraste i razine iskustva – od djece i mladih do odraslih, od početnika do profesionalaca. Sve radionice su besplatne, a broj sudionika ograničen.

Liburnia Film Festival - 2 Foto: PR

LFF Rough Cut, radionica namijenjena autorima i autoricama u završnoj fazi rada na dokumentarnom filmu, održava se 29. i 30. kolovoza u jutarnjim terminima. Radionica je namijenjena filmskim profesionalcima i amaterima, a otvorene prijave i detalji dostupni su na službenim stranicama Liburnia Film Festivala.

Najmlađi, u dobi od 7 do 10 godina, moći će sudjelovati u besplatnoj radionici Animir(ajmo!) od 26. do 29. kolovoza, u terminu od 19:00 do 20:00 sati. Djeca će učiti osnove stop-animacije i izraditi vlastiti kratki animirani film koristeći mobitele, DSLR fotoaparate i aplikaciju Stop Motion Studio. Online prijavnicu pronađite na internetskoj stranici CTK Rijeka, koji provodi radionicu.

Pogledaji ovo inMagazin Škoro nam je ispričao zbog čega je nedavno opet završio u bolnici: ''Uplašio sam se par dana poslije...''

Djeca od 10 do 14 godina mogu se uključiti u radionicu igranog i dokumentarnog filma pod nazivom 3-2-1 – Akcija!, koju vodi Martina Goričanec iz Centra tehničke kulture Rijeka. Radionica traje od 26. do 29. kolovoza, svakoga dana od 15:30 do 18:30 sati. Polaznici i polaznice će osmisliti, snimiti i montirati vlastiti film koristeći profesionalnu opremu i DaVinci Resolve softver. Za prijavu na besplatnu edukaciju potrebno je ispuniti prijavu.

Za osobe starije od 16 godina organizirana je radionica Prvi put snimam u suradnji s udrugom Filmaktiv. Pod vodstvom Borka Novitovića, sudionici i sudionice će u pet dana, od 26. do 30. kolovoza, proći kroz sve faze stvaranja dokumentarnog filma – od ideje do montaže. Radionica se održava od 17 do 20 sati, u Villi Antonio i na otvorenom, ovisno o odabranoj temi filma. Nisu potrebne prethodne vještine, sudjelovanje na radionicama se ne naplaćuje, a prijaviti se možete putem online prijavnice.

Liburnia Film Festival - 1 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity U tajnosti se oženio sin Dragane Mirković! Fotke s vjenčanja potaknule su sve glasnija šuškanja

Rok za prijavu na radioncie Animir(ajmo!), 3-2-1 - Akcija! i Prvi put snimam je nedjelja, 24. kolovoza 2025. godine.

Radionica Dobra priča LFF-a, koju vodi prošlogodišnja laureatkinja festivala Anja Koprivšek, namijenjena je osobama od 18 do 25 godina zainteresiranima za izradu kratkih dokumentarnih videoformi za društvene mreže. Radionica počinje online susretom 21. kolovoza, a nastavlja se susretima uživo od 25. kolovoza u Villi Antonio. Fokus radionice je stavljen na pristupanje protagonistu, postavljanju "pravog pitanja", nošenje s odbijanjem i prepoznavanje trenutka kada se pred kamerom dogodilo nešto stvarno. Radovi polaznika će biti objavljeni na društvenim mrežama LFF-a. Svi zainteresirani za ovu besplatnu radionicu trebaju se prijaviti putem online prijavnice. Rok za prijavu na radionicu je 18. kolovoza 2025. godine.

Otvorene su i prijave za volontere, a svi koji žele biti dio festivalske organizacije mogu se prijaviti putem poziva na službenoj stranici festivala. Više informacija dostupno je u objavi za volontere.

Organizator festivala je Udruga Liburnia Film Festival, suorganizator je Restart, a partner Festival Opatija.

23. izdanje festivala podržavaju Grad Opatija, Hrvatski audiovizualni centar, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Primorsko-goranska županija, JANAF, Telemach, United Media, Nova Docu, Mediaboard, AVC grupa, Turistička zajednica Grada Opatije, Turistička zajednica Kvarnera, ACER Hrvatska i mnogi drugi prijatelji festivala. Program razvoja organizacije Udruge LFF podržava Zaklada Kultura Nova.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgledaju sinovi Olivera Dragojevića? Snimljeni su skupa na posebnoj večeri u Veloj Luci

Pogledaji ovo Celebrity Lopez ostala bez suknje nasred pozornice: Nije sve išlo kako je zamislila!