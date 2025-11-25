Kakav je to poseban događaj okupio ekipu Kumova na jednom mjestu?

Sinoćnja premijera nove komedije Kazališta Moruzgva, ''Kamo ide ovai svijet?'', pretvorila je zagrebačku Scenoteku u pravo žarište smijeha, energije i kreativnog kaosa. Brojna poznata lica iz svijeta glume, televizije i kazališta došla su podržati mladi dvojac Domagoja Ivankovića i Lovru Kondžu, čija je izvedba izazvala salve oduševljenja i minute kontinuiranog smijeha u prepunoj dvorani.
Večer je protekla u duhu kakav Moruzgva i obećava – opušteno, toplo, uz šalu, prepoznavanje i nevjerojatno dobru atmosferu. Na premijeri su se tako mogli vidjeti brojni kolege-glumci, redatelji i dugogodišnji prijatelji kazališta, koji su s posebno puno simpatija ispratili premijerni izlazak Ivankovića i Kondže u ovoj duhovitoj, modernoj i pogođeno aktualnoj komediji, među kojima su bili i Doris Pinčić Guberović, Ksenija Marinković, Daria Lorenci Flatz, Barbara Vicković, Momčilo Otašević, Luka Knez i brojni drugi.
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 11 Foto: Filip Popović
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 10 Foto: Filip Popović
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 8 Foto: Filip Popović
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 7 Foto: Filip Popović
Publici su kroz brzi tempo, britak humor i sjajnu partnersku dinamiku ispričali priču o dvojici kreativaca koji u očajničkoj potrazi za “velikom idejom” posegnu za umjetnom inteligencijom – a dobiju upravo ono čega su se trebali bojati: kaos na granici između ljudske nesavršenosti i tehnološke preciznosti. Njihova interpretacija izazvala je glasne reakcije, aplauze i spontani smijeh koji je ispunio dvoranu od početka do kraja.
Režiju potpisuje Dražen Krešić, tekst je djelo Vida Leža, a cijeli projekt vodi Moruzgvina osnivačica i producentica Ecija Ojdanić, koja je puna emocija poručila kako je iznimno ponosna na ovu mladu ekipu koja donosi potpuno novu energiju Moruzgvine komedije – svježu, generacijsku i beskompromisno zabavnu.
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 9 Foto: Filip Popović
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 3 Foto: Filip Popović
Predstava se tematski poigrava umjetnom inteligencijom, kreativnošću i ljudskom nesavršenošću te na vrlo duhovit način otvara pitanje: može li nas tehnologija zamijeniti – ili ćemo je ipak mi nadmudriti našom blesavošću? Publika je sinoć dobila odgovor kroz 75 minuta briljantnog komičnog tempa koji povezuje generacije i naslanja se na ono što Moruzgva oduvijek radi najbolje: humor u kojem se svatko pronađe.
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 6 Foto: Filip Popović
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 5 Foto: Filip Popović
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 2 Foto: Filip Popović
Ova je premijera bila i uvod u mini-turneju – nakon pretpremijere u Zaboku, predstava sada putuje u Crikvenicu 26. studenog, a zatim se 29. studenog ponovno vraća u Scenoteku, za sve one koji sinoć nisu uspjeli uloviti svoju kartu. U siječnju će vjerna publika ponovno dobiti priliku kroz nove mini-turneje i nove izvedbe u Zagrebu. Detaljan raspored nalazi se na službenoj stranici Kazališta Moruzgva te na društvenim mrežama.
Ako je suditi prema reakcijama uzvanika, ''Kamo ide ovai svijet?'' sprema se postati jedna od onih predstava o kojima se dugo priča – i koja gledatelje podsjeća da je smijeh, ljudskost i mala doza ludosti ono što ovaj svijet ipak drži u ravnoteži.
Premijera komedije ''Kamo ide ovai svijet?'' - 1 Foto: Filip Popović
