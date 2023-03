Upoznajte glavne zvijezde editorijala Ivana Gudića, snimio ih je povodom Svjetskog dana osoba s Down sindromom

Splitski fotograf Ivan Gudić i ove je godine odlučio obilježiti dan Down sindroma fotografijama kojima želi potaknuti empatiju i pokazati kako su i oni ravnopravni članovi našeg društva.

Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježava se 21.ožujka. Taj datum predstavlja jedinstvenost trisomije, to jest tri kromosoma u 21. paru koji uzrokuje sindrom Down. Riječ je o genetskom poremećaju do kojega dolazi kada je prisutan cijeli ili dio trećeg kromosoma u 21. paru dok se kopija pojavljuje sasvim slučajno. Taj dan, u znak solidarnosti i podrške, diljem svijeta nose se šarene čarape.



Na globalnoj razini postoje brojne organizacije, udruge i pojedinci koji su se posvetili osvještavanju javnosti o ovom poremećaju i potrebama koje sa sobom donosi. Jedan od takvih je i splitski fotograf Ivan Gudić koji se bavi organiziranjem raznih akcija podizanja svijesti o sindromu Down. Tim povodom, u suradnji sa splitskom udrugom ‘Sindrom Down 21’ snimio je prigodni editorijal povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba s Down sindromom. Cilj editorijala bio je prikazati radost i veselje najmlađih anđela čija iskrenost i dobrota isijava iz njih te podignuti svijest o pružanju podrške djeci s Downovim sindromom od najmlađe dobi i uključivanja u društveni život. Zanimljivo je kako je jedna od djevojčica na fotografijama i nećakinja samog fotografa te mu je upravo to bio dodatan motiv za još jednu zanimljivu priču.



''Svake godine obilježavam Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, posebno nakon što je moja obitelj dobila četverogodišnju Ritu, čija nas radost i osmijeh svakodnevno ispunjavaju. I prije toga, volontirao sam u udruzi ‘Sindrom Down 21’ te sam imao prvu samostalnu izložbu ovakve tematike prije sedam godina. Ovim editorijalom želim potaknuti empatiju prema osoba s Downovim sindromom i pokazati kako i oni trebaju biti ravnopravni članovi našeg društva'', rekao je fotograf, Ivan Gudić.



Fotografije su snimane u Hertitage hotelu Santa Lucia na Pjaci, a djeca na fotografijama su Rita, Antonela, Marin i Dominik. Radost, iskrenost i srčanost modela vidljive su na fotografijama koje stvaraju toplinu oko srca.

