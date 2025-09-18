Koncert koji mijenja živote! "Prsten za budućnost" okupit će vrhunske izvođače u Lisinskom

Ovim koncertom, koji organizira Zaklada Prsten, prikupljaju se sredstva za stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja iz Bosne i Hercegovine ili podrijetlom iz BiH, a koji studiraju u Republici Hrvatskoj.

Udruga Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten sa zadovoljstvom najavljuje održavanje humanitarnog koncerta Prsten za budućnost, koji će se održati u četvrtak, 28. rujna 2025. godine, s početkom u 18 sati, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Ovim koncertom, koji organizira Zaklada Prsten, prikupljaju se sredstva za stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja, ali iznimnog potencijala, iz Bosne i Hercegovine ili podrijetlom iz BiH, koji studiraju u Hrvatskoj. Ujedno će se koncertom svečano obilježiti i 20 godina uspješnog djelovanja Udruge Prsten.

Na pozornici Lisinskog uz veliki orkestar Zagrebačke filharmonije nastupit će vrhunski glazbeni izvođači Tedi Spalato, Zorica Kondža, Jasna Zlokić, Stanko Šarić, Nina Kraljić, Mario Battifiaca, Renata Sabljak, Ivan Jelić i Marko Tolja.

Producent koncerta je Ante Gelo, dirigent Alan Bjelinski, a program će voditi Frano Ridjan.

"Dvadeset godina djelovanja Udruge Prsten obilježavamo koncertom koji spaja vrhunsku glazbu i humanitarno djelovanje. Naš cilj je podržati mlade ljude iz Bosne i Hercegovine u njihovom obrazovanju i razvoju, pružiti im priliku da ostvare svoj potencijal te im pokazati da prepoznajemo i cijenimo njihov trud i talent. Pozivamo sve ljubitelje glazbe da nam se pridruže i svojim dolaskom podrže ovu plemenitu inicijativu", poručuju iz Udruge Prsten.

Udruga Prsten osnovana je 2005. godine u Zagrebu kao nepolitička i neprofitna organizacija s ciljem promicanja i zaštite tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Od osnutka Zaklade Prsten 2007. godine, humanitarni koncert "Prsten za budućnost" postao je važna tradicija kojom se podupiru obrazovanje i razvoj mladih ljudi.

