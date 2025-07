Biste li ikada pogodili? Na ovim fotkama jedan je od danas najbogatijih moćnika na svijetu!

Jeff Bezos ostvario je dugogodišnji san pojavivši se kao izvanzemaljac u filmu Star Trek Beyond, no ističe da ništa ne nadmašuje sreću zbog vjenčanja s Lauren Sánchez.

Novopečeni suprug Jeff Bezos možda je danas poznat po svom glamuroznom izgledu otkako je u vezi s Lauren Sánchez, ali tijekom svoje cameo-uloge u filmu "Star Trek Beyond" iz 2016. bio je doslovno neprepoznatljiv.

Prije devet godina Bezos se pojavio kao izvanzemaljac u tom hit-filmu, koji je bio nominiran za Oscara za najbolju šminku i frizuru. Transformiran u lik s izobličenom glavom, plavim ljuskastim oznakama, šiljastom bradom i jarkim kontaktnim lećama, Bezos je izgledao potpuno drugačije.

Jeff Bezos u Star Treku

Kao veliki obožavatelj Star Treka od djetinjstva, Bezos je godinama molio Paramount da mu dopuste pojavljivanje u jednom od filmova.

"Godinama sam molio Paramount da me puste da budem u filmu Star Trek. Imam govornu ulogu, sastoji se od dvije riječi – kažem: 'Govorite normalno'", našalio se.

Jeff Bezos u Star Treku

Njegova želja da bude dio franšize bila je ostvarenje sna.

"Bilo je to superzabavno za mene i stvar s mog popisa želja", istaknuo je.

No, kako kaže, ništa se ne može usporediti s njegovim nedavnim vjenčanjem s Lauren Sánchez. U lipnju su se vjenčali u Veneciji, uz raskošno višednevno slavlje s poznatim gostima poput Ivanke Trump i Kim Kardashian. Proslava je uključivala i pjenušavu zabavu na Bezosovoj jahti od 500 milijuna dolara te party u pidžamama.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez

Lauren Sanchez i Jeff Bezos

Sánchez je za tu prigodu nosila raskošnu vjenčanicu Dolce & Gabbana, a svoje dojmove podijelila je s Vogueom.

"Više od same haljine, sretna sam što se udajem i što ću život provesti sa svojim najboljim prijateljem... Netko tko me vidi, tko me obožava i koga ja obožavam. Najsretnija sam žena na svijetu", rekla je.

Lauren Sanchez Bezos

Lauren Sanchez i Jeff Bezos

