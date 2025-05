Znate li tko je ovo? Nekad je lomio srca s kolegama iz hit boy benda

Pjevač JC Chasez viđen je u rijetkom izlasku u Los Angelesu, samo najveći fanovi bi ga prepoznali.

Na ulicama Los Angelesa ovih je dana viđen JC Chasez, američki pjevač i producent koji je nekoć bio velika zvijezda.

Proslavio se u bendu NSYNC, a otad se jako promijenio.

Danas ima dugu kosu, bradu, a i nekoliko kilograma viška. Obzirom da se skrivao ispod šilterice i sunčanih naočala još ga je bilo teže prepoznati.

JC Chasez, rođen kao Joshua Scott Chasez, došao je na svijet 8. kolovoza 1976. godine u Washingtonu, D.C., SAD. Odrastao je u Marylandu, gdje je bio posvojen i odgajan od strane Roy i Karen Chasez. Od ranog djetinjstva pokazivao je sklonost prema glazbi, plesu i scenskim nastupima. Njegova prva veća prilika stigla je kad se prijavio na lokalni talent show i pobijedio.

Chasez je 1989. postao član popularnog Disneyjevog TV showa The Mickey Mouse Club (MMC), zajedno s budućim zvijezdama poput Justina Timberlakea, Britney Spears, Christine Aguilere i Ryana Goslinga. Tijekom godina provedenih u showu, JC je razvio svoje pjevačke i plesne vještine te pokazao prirodan talent za zabavljača.

Nakon što je MMC ukinut 1994., JC se ponovno povezao s Justinom Timberlakeom i postali su članovi nove boy bande NSYNC, osnovane 1995. godine u SAD-u, ali s prvim uspjehom u Njemačkoj. Grupa je postigla golemu međunarodnu slavu krajem 1990-ih i početkom 2000-ih, izdavši albume poput, a JC je bio jedan od glavnih vokala u bendu, poznat po svom snažnom vokalnom rasponu i perfekcionizmu u izvedbama.

Nakon pauze NSYNC-a 2002., JC je započeo solo karijeru. Njegov prvi (i zasad jedini službeni) solo album, Schizophrenic, objavljen je 2004. godine. Album je sadržavao eksperimentalnu kombinaciju popa, R&B-a i dance glazbe, s pjesmama poput ''Some Girls (Dance with Women)'' i ''Blowin' Me Up (With Her Love)''.

Iako nije postigao isti komercijalni uspjeh kao NSYNC, album je stekao kultni status među fanovima zbog Chasezovog kreativnog pristupa.

Nakon solo albuma, JC se više posvetio radu iza kulisa: Radio je kao producent i tekstopisac za druge izvođače, uključujući Girls Aloud i David Archuleta. Bio je i sudac u showu ''America's Best Dance Crew'' od 2008. do 2012., gdje je bio prepoznat po stručnosti i oštrom, ali fer komentiranju.

Povremeno je nastupao na NSYNC reunionima, kao što je bio slučaj s dodjelom MTV Video Music Awards 2013. i povremenim okupljanjima članova grupe.

O njegovom ljubavnom životu ne zna se gotovo ništa. 48-godišnji JC Chasez je poznat kao vrlo privatna osoba. Za razliku od nekih svojih kolega, rijetko se pojavljuje u tabloidima. Živi mirnim životom u Los Angelesu i nastavlja raditi na glazbi iza reflektora, fokusirajući se na pisanje i produkciju.

A kako je izgledao u mladosti u najvećim danima slave, pogledajte u našoj galeriji.

Jeste li vi slušali NSYNC i kakav vam je bio JC, pišite u komentarima ispod teksta!

