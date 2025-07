Sjećate li se Marshalla iz hit-serije? Zbog privatnih problema je nestao iz fokusa javnosti

Nedugo nakon završetka snimanja "Kako sam upoznao vašu majku", Jason Segel se počeo povlačiti iz holivudskih projekata, a tek nedavno je počeo njegov ponovni uspon.

Jedna od serija koje su obilježila prvo desetljeće 21. stoljeća bila je "Kako sam upoznao vašu majku" o Njujorčaninu Tedu Mosbyju koji je svojoj djeci u detalje ispričao kako je došlo do susreta s njihovom majkom.

Njegovog najboljeg prijatelja Marshalla, odvjetnika rodom iz Minnesotte, tumačio je Jason Segel, koji unatoč predikcijama o blistavoj karijeri nije ostvario značajne uloge.

Jason Segel - 6 Foto: Profimedia

Jason Segel - 9 Foto: Profimedia

Jason Segel - 12 Foto: Profimedia

Jason Segel - 10 Foto: Profimedia

Segel je prvu značajniju ulogu ostvario u kratkotrajnoj seriji "Freaks and Geeks", u kojoj je glumio s Jamesom Francom i Lindom Cardellini. Do Marshalla Eriksena, imao je kratkotrajne, epizodne uloge, a sve se promijenilo 2005. kada se počela emitirati serija "Kako sam upoznao vašu majku".

Jason Segel - 4 Foto: Profimedia

Jason Segel - 11 Foto: Profimedia

Jason Segel - 19 Foto: Profimedia

Nakon početka emitiranja serije, Segel je počeo dobivati sve više velikih uloga u filmovima poput "Preboljeti Sarah Marshall", "Kako je Gru ukrao mjesec" i "Gulliverova putovanja". Ipak, većina njegovih projekata nisu naišla na odsjek publike, a djelomično je tu pripomogao i kraj emitiranja "Kako sam upoznao vašu majku".

U jednom intervjuu je priznao kako se nakon završetka snimanja počeo osjećati izgubljeno te se suočavao s pitanjem "Tko sam ja bez uloge Marshalla?".

Jason Segel - 21 Foto: Profimedia

Jason Segel - 20 Foto: Profimedia

Jason Segel - 11 Foto: Profimedia

Upravo zbog uloge Marshalla producentima je bilo teško odrediti njegove buduće uloge, zbog čega se počeo povlačiti iz Hollywooda. U ovoj stanci napisao je nekoliko knjiga za mlade i glumio u hvaljenom filmu "The End of the Tour".

Jedno vrijeme za njega se pisalo kako je jedno vrijeme bio alkoholičar, zbog čega je išao na liječenje nakon kratkotrajne veze s Michelle Williams.

Jason Segel - 23 Foto: Profimedia

Jason Segel i Kayla Radomski Foto: Instagram

Godine 2023. vratio se na male ekrane s Apple TV+ serijom "Shrinking", u kojoj glumi psihoterapeuta koji odluči radikalno mijenjati pristup životu i pacijentima. Serija je doživjela veliki uspjeh i potvrdila da je Segel ponovno pronašao ravnotežu između humora i emocije, baš ono po čemu je bio poznat.

Iste godine kada je "Shrinking" počela s emitiranjem, upoznao je plesačicu Kaylu Radomski, za koju se zaručio u lipnju 2025. godine.

Njegova priča nije ona o slavi, već o traženju smisla nakon što reflektor prestane s radom – i o hrabrosti da se čovjek preispita, riskira i krene iznova.

