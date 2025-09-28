Sjećate li se najomraženijeg lika s malih ekrana? Nakon duge stanke vraća se na velika vrata

Jack Gleeson, poznat i kao omraženi Joffrey iz "Igre prijestolja", ponovno je pred malim ekranima, ovoga puta u novoj hit seriji "Kuća Guinness".

Jacka Gleesona mnogi su upoznali kao okrutnog kralja Joffreyja Baratheona u seriji "Igra prijestolja". Njegov lik nije bio dorastao prijestolju izrađenom od mačeva, a zbog svega što je radio postao je jedan od najomraženijih televizijskih likova u povijesti.

Nakon što je lik Joffreyja skončao u četvrtoj sezoni serije, Gleeson se 2014. odlučio u potpunosti povući iz javnosti te glume jer mu je slava stvarala nelagodu.

Ipak, Irac se nije u potpunosti odrekao glume jer je povremeno prihvaćao uloge u kazališnim predstavama, a poslije više od desetljeća ponovno ga češće vidimo na malim ekranima. 33-godišnji Gleeson glumi u novoj Netflixovoj hit seriji "Kuća Guinness", u kojoj tumači ulogu Byrona Hughesa, a za koju je morao proći manju transformaciju.

Srednjovjekovne kostime zamijenio je odijelima iz 19. stoljeća, plave uvojke sa smeđom kosom, a krunu za dandy šešir, te je ponovno spreman osvojiti televizijsku publiku.

"Sve se svelo na to da jednostavno nisam izvlačio toliko užitka iz glume koliko sam znao. Počeo sam glumiti s osam godina i jako sam to volio... Iz nekog razloga postalo je mehanično i manje strastveno kada sam krenuo raditi na "Igri prijestolja"", ispričao je jednom prilikom, dodavši kako mu se s vremenom promijenio odnos prema glumi kada je počeo zarađivati od iste.

Unatoč svojoj medijskoj povučenosti – nema društvene mreže i rijetko daje intervjue, sve se više vraća na male ekrane. Ranije ove godine publika ga je mogla gledati u seriji "Sigurna luka", gdje je glumio s kolegom iz "Igre prijestolja" Alfiejem Allenom te seriji "The Sandman".

Tijekom svoje medijske stanke, oženio se za dugogodišnju djevojku Róisín O'Mahony, s kojom živi u Dublinu.

