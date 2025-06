Legendarni glumac snimljen u rijetkom javnom pojavljivanju 35 godina od kultnog filma

Glumac Hector Elizondo snimljen je u rijetkom javnom pojavljivanju nakon što je 2023. godine snimio svoj posljednji film.

Film "Zgodna žena" mnogi će pamtiti po izvrsnoj kemiji između Julije Roberts i Richarda Gerea, koju će kasnije ponoviti gotovo desetljeće kasnije u filmu "Odbjegla nevjesta". Ono što mnogi neće odmah uočiti jest da je u oba filma glumio još jedan glumac, čiji portfolio se sastoji od ukupno 162 glumačka projekta, a zasigurno je glumio ili u omiljenoj seriji ili omiljenom filmu.

Riječ je o danas 88-godišnjem glumcu Hectoru Elizondu, koji je snimljen ispred svoje kuće kako postavlja kantu za smeće prije nego što dođe kamion. Taj Njujorčanin pohađao je Srednju školu za umjetnost i glazbu Fiorello H. LaGuardia, a kao tinejdžer se koncentrirao na sportove, kao i na ples.

Već šezdesetih dobivao je prve uloge, a iako je prvu veću ulogu dobio u sitcomu "Popi", uloga koja mu je donijela širu popularnost bila je ona detektiva Joea Sundayja u "Američkom žigolou" uz Richarda Gerea i Lauren Hunter.

Do uloge hotelskog menadžera Barnarda Thompsona u "Zgodnoj ženi", koja mu je donijela i nominaciju za Zlatni globus, Elizondo je glumio u još nekoliko filmova i serija, no najveću ulogu ostvario je 1994. godine. U pitanju je uloga u seriji "Chicago Hope", u kojoj je glumio dr. Phillipa Watersa, za koju je 1997. godine dobio Emmy za najboljeg sporednog glumca u drami.

Nešto mlađe generacije Elizonda će pamtiti po ulozi Joea, zaštitara princeze Mije i kraljice, u filmskoj franšizi "Princezini dnevnici", a od njegovih recentnijih projekata mnogi će se sjetiti uloge dr. Nevena Bella u seriji "Monk" i Ela Alzatea u sitcomu "Last Man Standing". Svoj posljednji projekt imao je 2023. godine, no najviše pamti svojih 18 filmova koje je snimio pod redateljskom palici Garryja Marshalla.

"Kad sam ga pitao za svoj lik u filmu 'Zgodna žena', hotelskog menadžera Barnarda Thompsona, rekao je nešto briljantno. Rekao je: 'Glumi čovjeka za kojeg bi volio raditi', i jednostavno je otišao. To je to. Tako on režira. Ako ti treba ohrabrenje, tu je da te ohrabri. Daje ti određenu vrstu samopouzdanja. To čini dan lakšim", ispričao je Elizondo jednom prilikom i dodao kako su sve ekipe obožavale raditi s Marshallom. "Ako ti je rođendan, dobit ćeš tortu za rođendan. A obožava i parade. Pa tako tijekom snimanja filma — ima parada. Svaki odjel mora se natjecati protiv ostalih – postoje suci i dijele se vrpce. Nosiš smiješne šešire. To je Garry Marshall. Netko je jednom rekao: 'Garry ne snima film, Garry priređuje film.'"

Glumac danas uživa u svojoj zasluženoj mirovini nakon iznimno bogate karijere. Od 1969. godine u braku je s Carolee Campbell, a 2017. doživio je veliku tragediju kada mu je preminuo sin Rody.

