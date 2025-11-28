Sjećate se Coryja iz velikog TV hita? Pohvalio se velikom vijesti!

Ben Savage iz serije "Dečko upoznaje svijet", pohvalio se kako je postao otac djevojčice.

Glumac Ben Savage, kojeg smo upoznali kroz ulogu Coryja Matthewsa u serijama "Dječak upoznaje svijet" i "Cura upoznaje svijet", postao je prvi put otac.

Njegova supruga Tessa Angermeier u srijedu je rodila djevojčicu, a ponosni otac pohvalio se fotografijama novorođene kćeri na Dan zahvalnosti. Njegovi pratitelji odmah su se našalili na račun njegovog drugog projekta kako će njegova curica upoznati svijet.

Galerija 11 11 11 11 11

Ben je rođen 13. rujna 1980. u Chicagu, u obitelji koja je već imala duboke korijene u svijetu glume. Njegov stariji brat, Fred Savage, već je kao tinejdžer postao velika zvijezda zahvaljujući seriji "The Wonder Years". Upravo je ona bila ključna za Benovo rano zanimanje za glumu – pojavio se u svom prvom TV projektu sa samo osam godina, glumeći uz brata u humorističnoj seriji "Dear John".

Ben Savage - 4 Foto: Profimedia

Ben Savage - 2 Foto: Profimedia

Prije svoje najvažnije uloge, kojom se proslavio i ostao upamćen, Ben je skupljao iskustvo kroz reklame, sporedne uloge u televizijskim filmovima i nastupe na kazališnim daskama. Kada je Disneyjev i ABC-jev tim tražio savršenog dječaka za novu obiteljsku seriju, Ben je oduševio producente svojim šarmom, prirodnošću i humorom. Tako je u dobi od 12 godina postao Cory Matthews – lik koji će postati simbol generacije.

Danielle Fishel - 4 Foto: YouTube Screenshot

Danielle Fishel - 7 Foto: YouTube Screenshot

Kroz sedam sezona, serija je pratila Coryjev put od osnovne škole do fakulteta i braka. Uz njega su odrasli i gledatelji, a serija je postala jedna od najvoljenijih teen-komedija svih vremena, zahvaljujući toploj priči, humoru i legendarnim likovima poput Mr. Feenyja.

Pogledaji ovo Celebrity Zagonetna smrt tinejdžerice: Tijelo je nađeno u autu pjevača, glavni osumnjičenik i dalje šuti

Nakon završetka serije 2000., Ben je svjesno izbjegavao zamku mnogih dječjih zvijezda tako što se povukao i završio fakultet. Diplomirao je političke znanosti na Stanfordu i stažirao u američkom Kongresu, no nije u potpunosti napustio glumu. Njegovi značajniji projekti uključuju uloge u serijama "Kosti", "Domovina" i "Zločinački umovi", glavnu ulogu u filmu "Palo Alto" i cameo nastupe u raznim TV projektima.

Ben Savage - 1 Foto: YouTube Screenshot

Ben Savage - 4 Foto: YouTube Screenshot

Ben Savage - 3 Foto: Profimedia

Posljednjih je godina aktivan u političkim krugovima, a 2023. službeno se kandidirao za Kongres (CA-30) kao demokratski kandidat. Iako nije pobijedio, njegova politička ambicija ostala je tema brojnih razgovora.

I dalje je blizak s glumačkom ekipom iz serije. Često se pojavljuje na fan-konvencijama i događajima posvećenim seriji, a nedavno je podržao i Danielle Fishel koja se natjecala u "Plesu sa zvijezdama".

Ben Savage - 1 Foto: Profimedia

Ben Savage - 6 Foto: YouTube Screenshot

U svojoj 46. godini, Savage je spreman za novo poglavlje u svom životu, a kao bivši dječji glumac znat će kako zaštititi svoju kćer od negativnih utjecaja sjaja dječjih zvijezda.

Kako danas izgleda William Daniels koji je glumio profesora Feenyja, pogledajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Nives ima novu tetovažu na izazovnom mjestu: ''Zbog nje ću ove zime intenzivno furat minjake!''

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je supruga Stipe Pletikose? Zajedno imaju čak šestero djece, a u braku su više od 20 godina

Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera!

Pogledaji ovo Celebrity Nova romantična prijevara s "Bradom Pittom": Umirovljenica opljačkana za 100 tisuća franaka!