htio u Kongres

Sjećate se Coryja iz velikog TV hita? Pohvalio se velikom vijesti!

Piše E.G., Danas @ 06:15 Nekad i sad komentari
Ben Savage - 2 Ben Savage - 2 Foto: YouTube Screenshot

Ben Savage iz serije "Dečko upoznaje svijet", pohvalio se kako je postao otac djevojčice.

Ben Savage je postao otac
Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz nasmijale fanove
''sad mi tek ništa nije jasno''
''Ja sam mislila da ste ista osoba...'' Zvijezde Kumova nasmijale gledatelje novim videom
Severina objavila da je na putovanju u Beču
''kad me natjeraju...''
Božićnom duhu prepustila se i Severina, pogledajte fotke koje je podijelila iz čarobnog Beča
Kviz o Lani Jurčević
Koliko imate točnih?
Jeste li vi rođeni da budete najbolji u ovom kvizu o Lani Jurčević?
Preminuo otac Mirele Holy, Boris Holy
''dragi tatice...''
Preminuo je otac Mirele Holy: ''Bila sam sretna što sam tvoja kći...''
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
Aco Pejović usred koncerta otkrio je spol bebe jednom paru iz publike
"Molimo te, reci nam..."
Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!
Georgina Rodriguez hvali se luksuzom na Instagramu, ali je show ukrala fotka s ribom
fanovi imaju hrpu pitanja
Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima
Izvučen je Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Izvučen je Eurojackpot! Pogledajte kamo ide veliki dobitak
Otac poginulog Mateja (17): "Čekao ga je poklon za rođendan. A spremali smo sprovod"
Tragedija u susjedstvu
Potresna ispovijest oca poginulog Mateja: "Bio je unakažen. Tijelo su bacili u grmlje i pravili se ludi"
Udruge za mentalno zdravlje nakon slučaja časne sestre
Apelirali
Udruge za mentalno zdravlje nakon slučaja časne sestre: "Riječ je o privatnoj tragediji osobe u psihičkoj krizi"
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Uključujući i ribu
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
Jao…
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Mnogi nisu svjesni
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Neočekivani problemi
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
Zanimljivo i zabrinjavajuće
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
VIDEO Fulham je u zadnjoj minuti već krenuo slaviti gol za 5:5, Joško Gvardiol je rekao - ne može!
JUNAK UTAKMICE
VIDEO Fulham je u zadnjoj minuti već krenuo slaviti gol za 5:5, Joško Gvardiol je rekao - ne može!
Navijači BVB-a istaknuli gigantsko pismo preko cijele tribine
Evo o čemu se radi
FOTO Prizor za pamćenje! Navijači razvukli golemo pismo za MUP preko cijele tribine
Dani Olmo zabio za Barcelonu pa se ozlijedio: Morao je izaći
Pa jel moguće?
VIDEO Dani Olmo zabio za preokret, a onda šok: Morao je izaći iz igre!
MasterChef: Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
NAPUSTIO MASTERCHEF
Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
MasterChef: Jurica Jurašković napustio MasterChef nakon turbulentnog izazova
SRČANI BORAC!
Jurica Jurašković napustio MasterChef nakon turbulentnog izazova
MasterChef: U MasterChefu će večeras biti ribanja, ali ne samo povrća! Kandidati nikada brutalniji!
STRES TEST
U MasterChefu će večeras biti ribanja, ali ne samo povrća! Kandidati nikada brutalniji!
Na sjeveru Italije: Trentino plaća do sto tisuća eura da se onamo preselite
Primamljiva ponuda
Na predivni sjever: Italija vam plaća do sto tisuća eura da se onamo preselite
Tjedni jelovnik zimska jela od 1.12. do 7.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno kompliciranja i truda: 7 jela savršenih za zimu za svaki dan ovoga tjedna
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
U carstvu dingača
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Meloni želi zlatne rezerve proglasiti narodnim vlasništvom – no iza toga se krije druga namjera
Nacionalizam i novac
Meloni želi zlatne rezerve proglasiti narodnim vlasništvom – no iza toga se krije druga namjera
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
Jennifer Aniston u bijelim tenisicama i širokim trapericama
Kraljica jednostavnosti
Jennifer Aniston: Street style kombinacija koju jednako obožavaju njujorške i zagrebačke ulice
Bloomova kombinacija u košulji i čizmicama od brušene kože
I fine čizmice
Nova kombinacija dokazuje da Bloom izrasta u pravog malog gospodina
