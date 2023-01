Protekla godina bila je važna za brojne naše glazbenike, a od nekih smo se, nažalost, morali zauvijek oprostiti

Početak je godine i vrijeme je za inventuru 2022. Krenite s nama svim usponima i padovima, obljetnicama i brojnim događajima po kojima ćemo pamtiti prošlu godinu, a sve pogledajte u prilogu In magazina.

I početak i kraj 2022. pamtit ćemo po rastancima od legendarnih glazbenika. U siječnju smo se oprostili od Akija Rahimovskog. Iznenadna smrt pjevača Parnog valjka šokirala je ne samo glazbeni svijet nego i cjelokupnu javnost. Napustio nas je u 67. godini nakon što mu je pozlilo tijekom šetnje u Novom Mestu u Sloveniji gdje je posljednjih godina živio.

Dva mjeseca kasnije Parni valjak održao je sigurno najemotivniji koncert u svojih 47 godina postojanja. U čast Akija zapjevao je njegov sin Kiki te brojni kolege.

''Jasno je da im je otkinut komad tijela, mislim Parnom Valjku u to ne treba previše ulaziti, Akija, barem moja generacija znamo oduvijek'', rekao je tada Massimo.

A onda je upravo Massimo ispisao šokantan epilog godine. Mjesec dana prije tužnog odlaska ostvarila mu se velika želja – s njim je zapjevala prepuna zagrebačka Arena.

Protekla godina bila je značajna za brojne izvođače. Bila je to godina za pamćenje grupi Dalmatino. Nakon tri rasprodana koncerta u Lisinskom, u travnju su nastupili u prepunoj dvorani Gripe, a prije dva tjedna s njima je pjevala prepuna zagrebačka Arena.

Velika je ovo godina bila i za Mišu Kovača. U lipnju je na starom Hajdukovom placu otpjevao legendarne hitove koji su ušli u povijest hrvatske glazbe i bacio u delirij svoje vjerne obožavatelje. Njih 25 tisuća s Mišom su uglas pjevali, a legenda im je s pozornice poručila ''Samo nas nebo rastavit može!'' Mnogi su primijetili da Mišo ovog puta nije širio ruke pozivajući publiku da pjeva.

''Čini se da za to nije imao potrebe, sad je dovoljno da se pojavi'', zaključio je tada Jole.

O kakvom se megakalibru radi pokazalo je i natjecanje za najboljeg imitatora Miše Kovača. Za titulu najboljeg dvojnika borile su se čak i dvije dame. Što reći – jedan je Mišo!

Pred punom Spaladium Arenom 40 godina karijere koncertom za pamćenje u rodnom gradu proslavila glazbena diva Doris Dragović.

Dalmacija je gorila i na spektakularnom koncertu Dražena Zečića na Žnjanu. Kao šlag na torti Zeko je mjesec dana nakon koncerta postao djed.

Koncert karijere održala je i Jelena Rozga. U zagrebačkoj Areni pokazala je da je majstorica dobre zabave.

''Najsretnija sam na svijetu, još nisam svjesna svega što se večeras desilo, treba mi da dođem k sebi dan-dva i onda ću prolaziti cijeli koncert od početka do kraja ali je bilo divno'', zaključila je Rozga.

2022. dugo će pamtiti Zorica Kondža. Diva moćnog glasa koncertom na Peristilu proslavila je velikih 35 godina karijere. Pet manje, njih 30 proslavila je i Vanna, a gdje drugdje nego na pozornici. I to pred prepunom zagrebačkom Arenom. Okruglih 30 obilježio je i izbor za Miss Hrvatske. Anica Kovač, Branka Krstulović, Lejla Filipović i Fani Čapalija, tek je dio ljepotica koje su devedesetih skretale pozornost na malenu Hrvatsku.

20 godina diskografske karijere proslavila je Ivana Kindl, a velikim koncertom Neno Belan i Fiumensi obilježili su 25 godina zajedničkog rada. Leteći odred proslavio je tri desetljeća postojanja, kao i Opća opasnost.

Ovacijama publike završila je velika proslava Alfija Kabilja koji je koncertom Moji mjuzikli proslavio 60-u obljetnicu rada, 85-u godinu života i 50-u obljetnicu kultnog mjuzikla Jalta, Jalta.

I legendarni glazbenik Miro Ungar baš na svoj 85. rođendan obilježio je 65 godina profesionalne karijere.

Iako broji 55 godina karijere, Zlatku Pejakoviću mirovina ne pada na pamet. Objavljuje nove pjesme, priprema dva nova albuma, a koncertni raspored mu je pun.

35 godina glumačkog staža izvedbom monodrame ''Sve što sam prešutjela'' proslavila je naša velika glumica Mia Begović.

Iza naše velike kostimografikinje Dženise Pecotić četrdeset je godina uspješne karijere.

Nakon 10 godina provedenih kao 2CELLOS, šest studijskih albuma i nastupima na kultnim svjetskim mjestima, dvojac je odražao svoj posljednji nastup. Koncertom u zagrebačkoj Areni završilo je njihovo zajednično glazbeno putovanje tijekom kojeg su s nogu oborili glazbene velikane poput Georgea Michaela i Eltona Johna koji ih je pozvao da ga prate na svjetskoj turneji.

''On je nazvao na telefon osobno, rekao je Hallo this is Elton John, a mi smo rekli, hallo this is michael jackson, yea wright. I to je bilo to, govorio je kako je oduševljen onda je opet nazvao za par sati i govorio o datumima za turneju'', ispričao je Stjepan Hauser.

