Pile i bušilice kao najljepša glazba, a drvo kao čaroban materijal: Upoznajte samouku stolaricu Anitu!

Ona je farmaceutska tehničarka iz Nuštra, ali i samouka stolarica koja od drva stvara pravu malu čaroliju. Njezin hobi, započet iz znatiželje, ali i potrebe, pretvorio se u strast kojom inspirira brojne dame. Upoznajte Anitu, čija je životna filozofija “uradi sam”, a koja čvrsto vjeruje u onu — kako žene mogu sve.

Umjesto rocka, popa ili klasike s neke od radijskih postaja, Anitina omiljena glazba je orkestar pila i bušilica.

Tada joj ne smetaju ni prašina ni garaža, koja možda i nije po posljednjoj modi, a koju je pretvorila u svoju radionicu. Jer važno joj je da radi rukama, s drvom i punim srcem.

''Taj osjećaj da sama nešto stvorim meni je predivan.''

''Moje primarno zanimanje je rad s ljudima, tako da mi je ovo neka vrsta reseta. Dođem kući, isključim glavu od svih tih problema, ajmo reći, s kojima se susrećem na poslu, i samo utonem u taj svoj svijet.''

Ova farmaceutska tehničarka, samouka stolarica i Slavonka iz Nuštra, u drvo se zaljubila još kao djevojčica. Nešto je u njemu, kaže, naprosto magično.

''Kad sam odlazila kod ujaka na praznike, prvo mjesto na koje sam odlazila bila je njegova radionica. On je već znao — pripremao je eksere. Sve sam ih iskrivila, pa ih je on ispravljao da bih se mogla igrati tamo. Pustio me da radim što god poželim.''

No, s izradom svojeg namještaja započela je tek prije nešto više od dvije godine. Za to joj je trebalo malo hrabrosti, vremena, obrazovanja, ali i, kroz smijeh priča, zeleno svjetlo od supruga.

''Taj se trenutak dogodio kad sam radila kadu. Zapravo, pukla nam je kada, majstori je nisu dobro napravili. Molila sam ga da me pusti da to popravim. Nakon što sam to napravila, rekao mi je: “Svaka ti čast, radi sad što god želiš.” Mislim da nije bio ni svjestan u što se upustio.'

Prvo je od svojeg unikatnog namještaja napravila pregradu kojom je odijelila spavaću sobu od dnevnog boravka, a danas joj djeca, njih troje, govore kako je cijelu kuću pretvorila u djelo svojih ruku.

''Ormar je bio u planu već deset godina. Ono što smo imali od rješenja uopće nije funkcioniralo. I tako sam došla na ideju da ga sama napravim. Istraživala sam nekih godinu dana kako ću i što ću iskombinirati. I evo, malo po malo, krenula sam i uspjela napraviti ono što sam zamislila.''

Sa svakim komadom namještaja Anita nauči nešto novo. Pogreške joj se, naravno, i dalje potkradaju. Trendove u uređenju ne prati, no voli minimalizam i prirodne boje.

''Prilično sam nestrpljiva, pa imam osjećaj da neki komad koji krenem raditi nema nikakav pomak. No, kad dođem do kraja i pogledam one prve fotografije i snimke, vidim da sam zapravo napravila čudo.''

Jedno od tih čuda svakako je i radni stol iz dječje sobe. Naime, uz to što sama stvara namještaj, ova stolarica restaurira onaj stari i daje mu novu dušu.

''To je stol koji je moj suprug nabavio. Bio je na putu za reciklažno dvorište, a šogor ga je zaustavio i donio meni jer sam se htjela igrati s nečim takvim. Stol je bio u lošem stanju, ali ja sam ga cijelog obnovila. Isprva sam ga mislila prodati, ali moj najstariji sin rekao je da mu se jako sviđa i da ga želi za školu, tako da sam ga ostavila.''

''Danas ćemo za gledatelje IN Magazina pokazati kako se rade rupe pod kutem, kako se na nekom elementu ne bi vidjeli vijci izvana.''

S obzirom na to da je ispekla zanat gledajući različite tutorijale s internetskih stranica i društvenih mreža, Anita se odvažila snimati i objavljivati svoje uratke.

''Baš mi se puno žena javi, gotovo na dnevnoj bazi — kažu da ih inspiriram, traže savjet, pokazuju što su napravile, uredile, prenamijenile.''

Većinom je prate upravo žene, a muškarci, ako i budu puni predrasuda, ne pridaje im pozornost. Jer, uz svoju “uradi sam” životnu filozofiju, vjeruje u onu — kako žene mogu baš sve!

